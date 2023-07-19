Advertisement

فنون ومشاهير

تنافست على اللقب مع 29 فتاة من الوطن العربي.. شاهدوا أول أردنية تفوز بلقب جمالي بأميركا

Lebanon 24
19-07-2023 | 09:08
A-
A+
Doc-P-1089056-638253799729617804.jpg
Doc-P-1089056-638253799729617804.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توجت الأردنية فرح أبو عديلة (26) عامًا، بلقب ملكة جمال العرب في أميركا لعام 2023، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بحفل أقيم بولاية أريزونا.
 
 
فرح أبو عديلة

وهذه المرة الأولى التي تحصل فيها شابة أردنية على لقب جمالي في الولايات المتحدة الأميركية، حيث توجت باللقب العام الماضي 2022 المغربية "مروة الحلو".

وتنافست فرح على اللقب مع 29 فتاة من الوطن العربي، لتحظى باللقب وتحصل على 10 آلاف دولار كهدية.
 
Advertisement
فرح أبو عديلة


من جانبها، حصدت العراقية "مي منداوي" لقب الوصيفة الأولى، أما لقب الوصيفة الثانية فجاء من نصيب الفلسطينية "نور رزق"، فيما حصلت الأردنية "أسرار قيسي" على لقب ملكة المواهب لتفوقها في الرسم.

من هي فرح؟
ولدت فرح في العاصمة الأردنية عمان العام 1997، لكنها هاجرت إلى الولايات المتحدة الأميركية سنة 2021.

وحصلت فرح من جامعة البترا على درجة البكالوريوس في اللغة الإنكليزية، وتعمل حاليًّا مديرة بمركز طبي، بالإضافة إلى أنها مسؤولة في إحدى شركات الاستثمارات الطبية في شيكاغو.

وقالت فرح بمنشور عبر حسابها في إنستغرام: "أنا فخورة جدًّا لأعلن لكن أنه تم اختياري لتمثيل العرب الأميركيين في الولايات المتحدة، حيث توجت بلقب ملكة جمال العرب في الولايات المتحدة 2023، اليوم تحقق حلمي، الآن أصبح صوتي أعلى وسأظهر قوة المرأة العربية للعالم".

وأضافت: "شكرًا لكل شخص آمن بي ودعمني وشكرًا خاصًّا لجميع الرعاة، لقد أنعم الله عليّ بهذه الفرصة وأتمنى أن تكون بداية لمستقبل عظيم".
 
 



وعن سبب مشاركتها في هذه المسابقة، قالت فرح إنها أرادت دعم النساء والأطفال واللاجئين العرب حول العالم في شتى المجالات.


وقال القائمون على "ملكة جمال العرب في أمريكا" إن المسابقة هدفها إبراز ثقافة الفتيات، بدلًا من التركيز على مقاييس الجسد المثالية.

وخلال المسابقة تم استبدال عرض لباس السباحة بالزي الوطني التقليدي لكل دولة.

وتركز لجنة حكم المسابقة على المدى المعرفي والعلمي للمشتركات ولباقتهن العامة، حيث طلب من كل واحدة منهن استعراض مواهبها على المسرح، وإبراز تأثيرها الإيجابي على المجتمع. (فوشيا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:01 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2023-07-19
14:00 | 2023-07-19
11:36 | 2023-07-19
10:30 | 2023-07-19
09:52 | 2023-07-19
07:20 | 2023-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website