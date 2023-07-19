تنافست على اللقب مع 29 فتاة من الوطن العربي.. شاهدوا أول أردنية تفوز بلقب جمالي بأميركا

توجت الأردنية فرح أبو عديلة (26) عامًا، بلقب ملكة جمال العرب في أميركا لعام 2023، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بحفل أقيم بولاية أريزونا.



وهذه المرة الأولى التي تحصل فيها شابة أردنية على لقب جمالي في الولايات المتحدة الأميركية، حيث توجت باللقب العام الماضي 2022 المغربية "مروة الحلو".



وتنافست فرح على اللقب مع 29 فتاة من الوطن العربي، لتحظى باللقب وتحصل على 10 آلاف دولار كهدية. وهذه المرة الأولى التي تحصل فيها شابة أردنية على لقب جمالي في الولايات المتحدة الأميركية، حيث توجت باللقب العام الماضي 2022 المغربية "مروة الحلو".وتنافست فرح على اللقب مع 29 فتاة من الوطن العربي، لتحظى باللقب وتحصل على 10 آلاف دولار كهدية.

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من جانبها، حصدت العراقية "مي منداوي" لقب الوصيفة الأولى، أما لقب الوصيفة الثانية فجاء من نصيب الفلسطينية "نور رزق"، فيما حصلت الأردنية "أسرار قيسي" على لقب ملكة المواهب لتفوقها في الرسم.



من هي فرح؟ من جانبها، حصدت العراقية "مي منداوي" لقب الوصيفة الأولى، أما لقب الوصيفة الثانية فجاء من نصيب الفلسطينية "نور رزق"، فيما حصلت الأردنية "أسرار قيسي" على لقب ملكة المواهب لتفوقها في الرسم.من هي فرح؟

ولدت فرح في العاصمة الأردنية عمان العام 1997، لكنها هاجرت إلى الولايات المتحدة الأميركية سنة 2021.



وحصلت فرح من جامعة البترا على درجة البكالوريوس في اللغة الإنكليزية، وتعمل حاليًّا مديرة بمركز طبي، بالإضافة إلى أنها مسؤولة في إحدى شركات الاستثمارات الطبية في شيكاغو.



وقالت فرح بمنشور عبر حسابها في إنستغرام: "أنا فخورة جدًّا لأعلن لكن أنه تم اختياري لتمثيل العرب الأميركيين في الولايات المتحدة، حيث توجت بلقب ملكة جمال العرب في الولايات المتحدة 2023، اليوم تحقق حلمي، الآن أصبح صوتي أعلى وسأظهر قوة المرأة العربية للعالم".



وأضافت: "شكرًا لكل شخص آمن بي ودعمني وشكرًا خاصًّا لجميع الرعاة، لقد أنعم الله عليّ بهذه الفرصة وأتمنى أن تكون بداية لمستقبل عظيم".