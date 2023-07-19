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فنون ومشاهير

الحكم على ممثلتين إيرانيتين بالسجن مع وقف التنفيذ لعدم ارتداء الحجاب

Lebanon 24
19-07-2023 | 10:30
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 السلطات أصدرت أحكاما أولية بالسجن مع وقف التنفيذ على ممثلتين إيرانيتين، بسبب عدم امتثالهما لقانون فرض ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، بحسب ما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
 
وبحسب الوكالة فإن الممثلة "افسانه بايكان" حكم عليها بالسجن لعامين مع وقف التنفيذ وعقوبات أخرى، منها حرمانها من استخدام الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي لمدة عامين ومنعها أيضا من مغادرة إيران لمدة عامين.
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كما حكم على افسانه بمراجعة طبيب نفسي بصورة أسبوعية لمعالجة ظاهرة نفسية تحت عنوان "ضدية الأسرة"، وعليها قراءة كتب معينة وكتابة ملخص هذه الكتب من أجل تثقيفها في بعض المجالات.

كذلك أصدر القضاء الإيراني أحكاما على الممثلة "ليلا بلوكات" بالسجن لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ لستة أشهر من الحكم، وتنفيذ المدة المتبقية في أحد سجون محافظة سمنان.

كما تم منعها من الخروج من إيران لمدة عامين، ومنعها من أي نشاط فني في الإعلام الداخلي أو الخارجي لمدة عامين، ومنعها لمدة خمسة أعوام من أي نشاط في الفضاء الافتراضي والإنترنت ولو عن طريق وسطاء، وفقاً للوكالة.

وفرضت المحكمة على الممثلة أيضا قراءة كتاب معين وكتابة ملخص عنه خلال شهر واحد.

ورأى مراقبون أن التشدد في الأحكام الأولية الصادرة بحق الممثلتين، يهدف لإيصال رسالة لمن يريد تحدي قانون الحجاب للاعتبار.

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت مطلع الأسبوع أن قوات الأمن الداخلي، ستبدأ بتسيير دوريات شرطية لمواجهة الإيرانيات اللواتي يرفضن ارتداء الحجاب، وذلك بناء على المطالب الشعبية من مختلف الفئات والمؤسسات الاجتماعية في إيران. (روسيا اليوم)
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