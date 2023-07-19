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فنون ومشاهير

كلمات مؤثّرة لكارين سلامة في جنازة شقيقها لوران: "من أول ما راح البابا ما بدو يبقى"

Lebanon 24
19-07-2023 | 11:36
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نشرت الممثلة نادين الراسي فيديو عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام" لمقدمة البرامج والممثلة كارين سلامة أثناء تلاوتها كلمة في جنازة شقيقها لوران سلامة الذي توفي جراء أزمة قلبية عن عمر 39 عاماً. 
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وقالت كارين في كلمتها: "الإثنين بالليل بعتلي I love you so much Ya albeh بلا ولا سبب، قام قلبو خزلو وما ضاين لتاني يوم. لوران وجو وغسان هودي ولادي مش اخواتي، ولوران من أول ما راح البابا وهو بدو يروح وراه، ما بدو يبقى".
 
وعلقت نادين على الفيديو بالقول: "الله يصبر قلبك يا اختي بالإيمان وبالمسيح. مع آلامك يا يسوع الحبيب". 
 
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