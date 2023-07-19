توقف قلبه فجأة عند وصوله إلى المستشفى.. إليكم الحالة الصحية للممثل السوري الشاب (صور)

طمأن الممثل السوري الشاب راكان تحسين بيك جمهوره، بعد تعرضه لأزمة صحية طارئة توقف خلالها قلبه عقب وصوله إلى المستشفى.



وقال ابن الممثل السوري تحسين بيك في رسالته عبر فيسبوك: "شكرا لكل من اطمأن علي بالاتصال أو رسالة، أنا ما كنت بدي أخبر حدا لأن يلي فيكم مكفيكم بس مرتي غدرتني وكتبت ع الفيسبوك، الحمدلله نفذنا من الموت بأمر رب العالمين".

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وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن قلب راكان توقف فجأة عند وصوله إلى المستشفى، بعد تعرضه لوعكة صحية.



وأكد والده تحسين بيك أن ابنه لم يكن يعاني من أعراض خطيرة قبل التوقف المفاجئ، مشيرا إلى أنه تم نقل ابنه للمستشفى عقب شعوره بألم في القلب.



وأوضح أن الأطباء تمكنوا على الفور من إنعاش قلبه، وبعد إجراء التحاليل الطبية، اتضح أنَّ الوريد المغذي للقلب كان مسدوداً بنسبة 99%، فأجروا له عملية "شبكية". (فوشيا)