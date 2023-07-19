الشاب خالد يكشف.. "تمنيت الموت لوالدي"

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تحدث الفنان الجزائري الشاب خالد عن طفولته الصعبة، وعلاقته المتينة بوالدته الراحلة، كما تطرق لمعاناة والده مع مرض السرطان.الشاب خالد، الذي حلَّ ضيفًا في برنامج "AB Talk" أوضح أن والدته كانت أكبر داعميه في مجال الغناء رغم رفض والده لهذه المهنة.وأشار الشاب خالد إلى أن والدته واجهت عنصرية عائلة والده، بسبب بشرتها الداكنة.وقال الفنان الجزائري: "خلال طفولتي شهدت العنصرية بأم عيني في عائلة أبي.. كنت أرى جدتي والدة أبي كيف تعامل أمي وتقول لها: تعالي يا من تنحدرين من العبيد".وأوضح الفنان الجزائري أن والده عاش قهرا وألما بعد وفاة ابنه (شقيقه) غرقًا بعمر الـ19 عامًا، قائلًا: "أحد إخوتي توفي، اصطحبه والدي إلى البحر وغرق أمامه، فشعر والدي أنه السبب في وفاته".وعن مرض والده قال الشاب خالد إنه تمنى لوالده الموت كي يتخلص من ألمه وعذابه الجسدي، لافتا إلى أنه توفي نتيجة إصابته بالسرطان الذي نتج عن معاناته من الضغط النفسي والتوتر. (فوشيا)