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فنون ومشاهير
إليكم حقيقة تعرّض عادل إمام لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى
Lebanon 24
20-07-2023
|
03:26
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تم خلال الساعات الماضية تداول أخبار حول إصابة النجم المصري عادل إمام بوعكة صحية أدت إلى دخوله أحد المستشفيات منذ أيام.
المنتج عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام، نفى كل ما تردد عن إصابة "الزعيم" بوعكة صحية، مؤكداً أنه بصحة جيدة، ويتواجد حالياً في منزله وسط أولاده وأحفاده.
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ولفت عصام إمام الى أن "الزعيم" سيسافر إلى الساحل خلال الأسبوع المقبل برفقة عائلته.
يُذكر أن آخر أعمال الفنان عادل إمام، مسلسل فلانتينو، الذي عُرض في رمضان 2020، وحقق من خلاله نجاحاً كبيراً، ليبتعد بعدها عن الوسط الفني. (لها)
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