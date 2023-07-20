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فنون ومشاهير

نجمة "ذا فويس" الشهيرة تتعرّض للإصابة.. وهذا وضعها الصحي (صورة)

Lebanon 24
20-07-2023 | 04:25
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بالتزامن مع طرح أغنيتها الجديدة، أصيبت الحائزة على لقب "ذا فويس" بموسمه الثالث الفنانة الأردنية نداء شرارة بكسر في القدم.

وفي التفاصيل، وثقت نداء صورة على حسابها عبر فيسبوك، أظهرت إصابتها بقدمها، وعلقت بالقول: "الله يديم الضحكة.. قدَّر ولطف"، من دون أن تكشف المزيد من التفاصيل حول سبب الإصابة.
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