خسر مطاعمه... الشيف الشهير "بوراك" يُقاضي والده فما الذي جرى بينهما؟ (فيديو)

رفع الشيف التركي الشهير "بوراك" دعوى قضائيّة على والده، اتّهمه فيها بالإحتيال عليه سرّاً بما يخصّ مطاعمه.

وأعلن "بوراك" في فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، أنّه سيُكمل مسيرته المهنيّة في عالم الطهي بمفرده، وقال إنّ الخلاف مع والده سببه بيع الأخير حقوق إسمه إلى رجل أعمال أجنبيّ من دون علمه.

وأوضح أنّه لم يعدّ يملك أيّ مطعم يحمل إسمه بعد الآن، باستثناء أحد المطاعم في مركزٍ تجاريّ في اسطنبول.

وأعرب بوراك عن خيبة أمله بما حدث معه.

وتجدر الإشارة إلى أنّ والد الشيف التركي عارض ذهاب إبنه إلى المناطق المتضرّرة بالزلزال، لكنّه أصّر على الذهاب ومساعدة المتضررين من حسابه الشخصيّ. (الجزيرة)