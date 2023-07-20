بعد عامين من الحب.. عارضة الأزياء الشهيرة تنفصل عن حبيبها

انفصلت عارضة الأزياء الشهيرة بيلا حديد عن حبيبها مارك كالمان بعد ارتباط عاطفي دام عامين، وسط أنباء بأن هذا الأمر كان سبب غيابها عن أسبوع الموضة في باريس.

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وذكرت مصادر مقربة من حديد أن الثنائي وجدا أن الحل الأفضل لكليهما هو الانفصال، رغم أن مارك خطط منذ عام للتقدم بطلب الزواج من بيلا، وكانا متفقين سوياً على إقامة زفافهما في كاليفورنيا.وبدأت علاقة بيلا حديد ومارك في صيف 2021، وحرصا على إبعادها عن الأضواء تماماً، غير أن الكاميرات رصدت صورهما معاً في أكثر من حدث، مثل أسبوع الموضة في باريس بعد ارتباطهما مباشرةً، وكذلك في عيد ميلاد شقيقتها جيجي حديد الـ 27 عام 2022.ولفت انتباه الجمهور ووسائل الإعلام المهتمة بالمشاهير غياب بيلا حديد عن أسبوع الموضة في باريس، واعتقد البعض أن سبب غيابها هو انفصالها عن حبيبها مارك كالمان، فيما ذكر آخرون أن بيلا لم تحضر بسبب دخولها مركز إعادة التأهيل بعد مضي 5 شهور من احتفالها بالتخلص من إدمانها على الكحول.كما أوضحت الأنباء أن بيلا تخضع لجلسات علاجية يومية للتخلص من مرض لايم، وهو عبارة عن طفح جلدي يشبه عين الثور، وهو سريع الانتشار ولا يحتاج سوى أيام قليلة لينتشر في الجسم. (فوشيا)