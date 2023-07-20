نجل الفنان السوري القدير يتعرض لأزمة قلبية حادة.. وهذه تفاصيل حالته الصحية

تعرض الفنان راكان تحسين بيك، نجل الفنان السوري القدير حسام تحسين بيك، وشقيق النجمة السورية نادين تحسين بيك لأزمة قلبية حادة أدخلته للمشفى.

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وفي التفاصيل، فقد تعرض راكان تحسين بيك لأزمة قلبية وتوقف قلبه عند الدخول إلى المستشفى، قبل أن يتم إنعاشه ليتبين تعرض احد شرايين القلب للانسداد بنسبة كبيرة فتم إجراء قسطرة قلبية وتركيب شبكة.وبعد العملية، طمأن الفنان راكان تحسين بيك جمهوره على صحته من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث أكد أنه بخير ويتماثل للشفاء وقال في تعليقه: "شكرا لكل يلي اطمنو عليي باتصال أو رسالة، انا ما كنت بدي خبر حدى لأن يلي فيكم مكفيكم بس مرتي غدرتني وكتبت عالفيس..الحمدلله نفدنا من الموت بأمر رب العالمين".وتفاعل عدد كبير من زملاء وأصدقاء راكان مع المنشور وقدموا له التهاني بالسلامة متمنين له الشفاء العاجل والصحة الدائمة. (سيدتي)