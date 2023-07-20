بيونسيه تُبهر العالم في جولة Renaissance الموسيقية

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لا تزال النجمة بيونسيه مستمرة بجولتها الفنية الموسيقية Renaissance التي انطلقت في 10 أيار وتنتهي في 27 أيلول 2023. تتضمن هذه الجولة 57 حفلة في مختلف دول العالم. ويُتوقع أن تحصد بيونسيه عن هذه الجولة نحو 2 مليار و100 مليون دولار.تجدر الإشارة إلى أن مدينة استوكهولم السويدية كانت المحطة الأولى في جولة بيونسيه الموسيقية Renaissance ، وهي الجولة الأولى لها بعد سبعة أعوام تقريباً على جولتها الأخيرة The Formation World Tour في العام 2016. (لها)