بعد غياب طويل عن الساحة.. هكذا أصبحت ملامح النجمة اللبنانية الشهيرة (صور)

بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، أطلقت النجمة جوانا ملاح فيديو كليب جديد لأغنيتها "أصعب قرار" عبر قناتها الخاصة على منصة اليوتيوب، ومنذ اللحظات الأولى للبث بدأ تفاعل الجمهور مع الأغنية.

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والاغنية من كلمات وألحان سليم سلامة وتوزيع الموسيقار هاني شنودة، والاخراج للمخرج أدونيس خطيب، الذي ركز في الصورة على اظهار جوانا بأجمل اطلالة وكما تعود عليها الجمهور.

ولا تزال جوانا تحافظ على جمالها بعيدا عن عمليات التجميل.





وأرادت جوانا في هذا الفيديو كليب أن تطل جوانا ملاح بأسلوب متجددة مع المحافظة على نمطها الغنائي بصوتها الشجي. (رصد: لبنان 24)

وأرادت جوانا في هذا الفيديو كليب أن تطل جوانا ملاح بأسلوب متجددة مع المحافظة على نمطها الغنائي بصوتها الشجي. (رصد: لبنان 24)

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