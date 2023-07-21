بعد طردهما من المنزل.. والدا نادين الراسي برفقتها وهذا ما يفعلانه (صور)

نشرت الممثلة نادين الراسي صورا جديدة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وظهرت نادين في منزلها برفقة والدها ووالدتها وهم يشاهدون فيلما سويا.

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وكانت نادين نشرت سابقا صورا مع والديها معلقة عليها بالقول:"عند الساعة الرابعة فجراً "الله يحميلي ياكن.. اللي كلّ عمرن يغفّوني مش عم بعرف غفّين".



وتابعت الراسي في منشورٍ آخر ظهرت فيه مع والدها "يسعدلي صباحك يا حنون. شرّ البليّة ما يضحك. بحبك بابا تا تخلص الدني".

ولا تزال قضيّة عائلة الراسي تتفاعل على منصّات التواصل الإجتماعي، وذلك بعد انباء عن طرد والد ووالدة نادين من المنزل ورمي ملابسهما بسبب الخلافات العائليّة مع ابنيهما ساندرين وسباستيان الراسي.



ورفع الوالد خليل الراسي دعوى قضائية ضد ابنيْه ساندرين وسباستيان بعد الاعتداء عليه وعلى زوجته الهام بالضرب، بحسب ما أفادت "الجرس".



وكانت ساندرين نفت في حديث صحافي مؤخرا الأخبار التي أكدت تعنيفها وشقيقها "سباستيان" لوالديهما وتحطيم سيارتيهما. ووصفت ساندرين ما يحدث مع شقيقتها نادين بالمرض النفسي.









