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فنون ومشاهير

14 مليون دولار تُلاحق النجمة العالمية من أصل لبناني.. هل تصرفت شاكيرا وفق القانون؟

Lebanon 24
21-07-2023 | 03:56
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من المقرر أن تواجه صاحبة "واكي ياكي" النجمة العالمية من أصل لبناني شاكيرا محاكمة في موعد قريب بتهمة عدم دفع 14.5 مليون دولار كضرائب متراكمة، حيث يتفق القاضي مع المدعين العامين على النظر في قضيتين محتملتين تحت بند التهرب الضريبي، وفقا لصحيفة "الغارديان".
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"اتهامات باطلة"
كما ستواجه نجمة البوب مزيدا من المتاعب من مكتب الضرائب الإسباني بعد أن قالت محكمة في برشلونة، أمس الخميس، إنها وافقت على فتح تحقيق في قضية ثانية من الاحتيال الضريبي المزعوم من قبل المغنية الكولومبية.

بالمقابل، شددت الفنانة في مقابلة مع مجلة Elle، على أن هذه "اتهامات باطلة"، مؤكدة أنها كانت تتصرف وفق القانون.

وقضية التهرب الضريبي التي تتهم فيها النجمة العالمية تعود لعام 2018، وتعتبر الثانية.

بدورها، قالت المحكمة إنه ليس لديها معلومات عن مقدار الأموال محل التساؤل.

قضيتان في إسبانيا
في حين كانت القضية الأولى والتي من المقرر أن تحال إلى المحاكمة بسببها، تتوقف على المكان الذي عاشت فيه شاكيرا خلال عامي 2012 و2014، حيث يزعم ممثلو الادعاء في برشلونة أن الفائزة بجائزة "غرامي" أمضت أكثر من نصف تلك الفترة في إسبانيا وكان ينبغي أن تدفع ضرائب في البلاد، على الرغم من أن محل إقامتها الرسمي كان في جزر الباهاما.

وقال فريق الدفاع إن شاكيرا التي تعيش الآن في ميامي لم تتلق بعد إخطارا بالتحقيق الثاني.

يذكر أن شاكيرا كانت عاشت في إسبانيا منذ أن بدأت مواعدة لاعب كرة القدم المتقاعد الآن جيرارد بيكيه.

وعاش الاثنان وأنجبا طفلين في برشلونة حتى العام الماضي، عندما أنهيا علاقتهما التي استمرت 11 عاما.(العربية)

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