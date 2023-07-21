باسم ياخور يكشف استعلاء فنانين عليه في بدايته

Advertisement

كشف النجم السوري باسم ياخور رأيه في عدد من زملائه وبعض المواقف غير المعروفة مع جزء منهم، بالإضافة إلى موقفه غير الرافض لعمليات التجميل.وشدّد خلال استضافته من قبل الإعلامي والممثل السعودي هشام الهويش أن الكوميديان ممثل بالدرجة الأولى، يمكنه أداء التراجيديا أيضاً.وأشار في برنامج "كاربول كاريوكي بالعربي" إلى أن عبد المنعم عمايري يبكيه من كثرة ما يضحكه، منوّهاً أيضاً بموهبة أحمد الأحمد الكبيرة في الكوميديا، كما اختار من بين الممثلات أمل عرفة وديمة قندلفت.وعلى صعيد التمثيل بشكل عام والثنائيات التي فضلها، اختار قندلفت وكاريس بشار لأنهما أكثر من يستفزانه.وكشف في نهاية الحلقة، تعرضه للاستعلاء من قبل بعض الفنانين في بداية مسيرته التمثيلية. (لها)