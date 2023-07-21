عبدالله بالخير وقصص زواجه من ميريام فارس ونانسي عجرم وهيفا وهبي؟.. والاخيرة: "كرهت اسمي بسببه"

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يُعد الفنان الإماراتي عبدالله بالخير من أكثر المشاهير عفويةً بسبب حضوره المرح وتصريحاته التي غالباً ما تثير الجدل، وخاصة تلك المتعلّقة بالزواج، رغم أنه بلغ سنّ الـ73 ولا يزال عازباً.وأكد بالخير في أكثر من مناسبة رغبته بالزواج ممن تحمل مواصفات أيٍّ من الفنانات اللبنانيات: هيفاء وهبي وميريام فارس ونانسي عجرم.وأشاع لاحقاً خبر زواجه سرّاً من هيفاء وهبي وطلاقهما بسبب الغيرة، وهو ما أغضب الأخيرة ودفعها إلى التصريح بأنها كرهت اسمها بسببه.وأوضح بالخير لاحقاً سبب دعابته هذه قائلاً: "طبعاً هيفا تعرف مكانتها في قلبي ومعزّتها وتقديري، لكن الموضوع كان فكرة الإعلامي ربيع هنيدي، ودعابة نطرحها ونجحت، لكن يا ريت لو كانت حقيقة، هي فرقعة إعلامية كدعابة وبعدين كشفناها للناس، كانت دعابة جميلة يا ليتها تستمر".ومن العلامات الفارقة أيضاً لدى بالخير، حرصه لسنوات طويلة على وضع ساعة حمراء في يده، ورفعه العصا في حفلاته. (لها)