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فنون ومشاهير

عن عمر 96 عاما.. وفاة أحد آخر المغنين الكلاسيكيين العالميين

Lebanon 24
21-07-2023 | 11:12
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توفي المغني الأميركي توني بينيت، الذي يُعتبر أحد عظماء الموسيقيين في القرن العشرين، اليوم الجمعة، عن عمر 96 عاماً، وفقاً لم أكدته مسؤولة الدعاية الخاصة به، سيلفيا وينر، في بيان لوكالة أسوشيتد برس.
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ورحل بينيت قبل أسبوعين من عيد ميلاده الـ97، وقالت سيلفيا إنه توفي في مسقط رأسه في نيويورك، حيث لم يكن هناك سبب محدد للوفاة. ويُذكر أنه تم تشخيص بينيت بمرض الزهايمر في عام 2016.
 
توني بينيت - تويتر
 
عُرف بينيت بروحه المرحة وشخصيته الدافئة، وقد احتل المشهد الموسيقي لأكثر من سبعة عقود، حيث باع المغني ملايين الألبومات خلال رحلته الموسيقية التي امتدت لسبعين عاماً، كما فاز بـ 20 جائزة، بما في ذلك جائزة الإنجاز مدى الحياة.
 
اشتهر بينيت بأغاني مثل "The Way You Look Tonight" و"Body and Soul" و"I Left My Heart In San Fransisco".

كما تعاون مع عدد كبير من النجوم مثل ليدي غاغا وأريثا فرانكلين وفرانك سيناترا، الذين وصفوه بأنه "أفضل مغني في مجال الأعمال". (اي تي بالعربي) 
 
توني بينيت مع إمي واينهاوس
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