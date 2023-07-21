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فنون ومشاهير

شعر أبيض طويل ومكياج شاحب.. ظهور مرعب لكيم كارداشيان (صورة)

Lebanon 24
21-07-2023 | 14:00
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خضعت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان لتغييرات كبيرة من أجل دورها في الموسم الجديد من مسلسل الرعب American Horror Story، إذ بدت كيم، مختلفة تمامًا في الفيديو الترويجي للمسلسل الذي تبلغ مدته 40 ثانية.
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وظهرت بشعر أبيض طويل، ومكياج شاحب يميل إلى البياض، فيما اعتمدت رموشًا كثيفة بشكل دراماتيكي وأحمر شفاه باللون القرمزي الملفت.


وأكملت كيم إطلالتها الغامضة بفستان أسود ضيق، بينما حملت بين يديها طفلًا صغيرًا ملفوفًا بملاءة بيضاء وتصدح كلمات في الخلفية تقول Rock-A-Bye Baby.
 
المصدر: فوشيا
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