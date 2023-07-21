الفنان المعروف: إليسا أخفت عني تعاونهما مع لمجرد







وأشار جمال في حديث تلفزيوني، الى أن إليسا وطعمية كان لابد أن يطلعانه على تواجد لمجرد في الأغنية؛ ليكون قادرًا على تلحين الأغنية.

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وحينما سُئل حول ما إذا كان إخفاء إليسا وطعمية خلال تعاونهما مع لمجرد بسبب رفضه العمل معه، أجاب: "سعد لحد النهارده قضيته لم يصدر حكم نهائي فيها، وشفت نفس القضية بتحصل مع لاعيبة كورة كتير، ونيمار تحديدا ربنا نجاه لإنه كان حاطط تليفون صور الواقعة". كشف الفنان المصري رامي جمال، أنه لم يكن يعلم بتعاون الفنانة إليسا والشاعر الغنائي أمير طعمية مع المغني المغربي سعد لمجرد في أغنية "في أول دقيقة"، مُشيرًا إلى أنه فوجئ بالأمر.وأشار جمال في حديث تلفزيوني، الى أن إليسا وطعمية كان لابد أن يطلعانه على تواجد لمجرد في الأغنية؛ ليكون قادرًا على تلحين الأغنية.وحينما سُئل حول ما إذا كان إخفاء إليسا وطعمية خلال تعاونهما مع لمجرد بسبب رفضه العمل معه، أجاب: "سعد لحد النهارده قضيته لم يصدر حكم نهائي فيها، وشفت نفس القضية بتحصل مع لاعيبة كورة كتير، ونيمار تحديدا ربنا نجاه لإنه كان حاطط تليفون صور الواقعة".

كما شدد على أن لا أحد يعلم ماذا حصل مع لمجرد، كما أن وظيفته لا تتمثل بتربيته، مُضيفًا: "أنا تعاملي مع فنان ناجح صوته حلو، وأول مطرب يعدي مليار مشاهدة في الوطن العربي في أغنية، حياته الشخصية تخصه هو".