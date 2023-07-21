بعد أيام من وفاة جدّتها.. والد الممثلة المحبوبة يخضع لجراحة عاجلة

كشفت الفنانة مي كساب عن خضوع والدها لجراحة عاجلة، طالبةً من جمهورها الدعاء له بالشفاء.



وكتبت عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" منشوراً قالت فيه: "أبويا هيعمل عمليه دلوقتي إدعوله من قلوبكم ربنا ينجّيه".

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وكانت مي كساب قد طلبت من متابعيها الدعاء لوالدها بالشفاء بعد تعرّضه لوعكة صحية، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي في موقع "فيسبوك": "15 يوم في العناية المركزة كأنهم 15 سنة ولسة حالته حرجة".





كما نشرت صورة جمعتها مع والدها، وعلّقت عليها بالقول: "أبويا أحلى حاجة في عمري كله أبويا اللي علّمني أكون بني آدمة أبويا مريض في أمس الحاجة للدعاء يا رب اكتبله الخير اللي فيه رضاك وفيه صلاح حاله يا رب إقف جمبنا مالناش غيرك إدعوله"، وذلك عقب إعلانها عن إصابة والدها بأزمة صحية مفاجئة ونقله إلى أحد المستشفيات، حيث أُُدخل قسم العناية المركزة، قائلةً: "أبويا في العناية المركزة يا رب اشفيه وخلّيه لينا مالناش غيره".



وجاء ذلك بعد أيام من إعلان مي كساب عن وفاة جدّتها ونعيها بكلمات مؤثرة، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي في موقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون... توفيت جدّتي خالة والدتي الحاجة فوزية محمد عمر، نسألكم الفاتحة والدعاء".