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فنون ومشاهير

قُبلة جريئة بين النجم السوري والمُمثلة اللبنانية تُشعل مواقع التواصل.. والجمهور غاضب! (فيديو)

Lebanon 24
22-07-2023 | 00:26
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أثار مشهد قُبلة حميمة بين الممثل السوري محمود نصر والممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله في أحد مشاهد الحلقة 15 من مسلسل "كريستال" الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.  

وتداول الجمهور مقطع القبلة على نطاق واسع، وانقسمت الآراء بين من  أعرب عن إعجابه بتطور الأحداث والتقارب الكبير الذي بدأ يظهر بين البطلين، وبين من انتقد جُرأة القبلة وطالب بمراعاة نسخ الأعمال التركية للتقاليد العربية والشرقية.
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علما ان مسلسل "كريستال" هو نسخة عن المسلسل التركي الشهير "حرب الورود" ويُشارك فيه باقة من ألمع النجوم والفنانين اللبنانيين والسوريين من بينهم محمود نصر، باميلا الكيك، ستيفاني عطالله، رولا حمادة، لين غرة، خالد شباط، أنجو ريحان، وغيرهم، وهو يُحقق نجاحا كبيراً.

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