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فنون ومشاهير

كبرت وأصبحت صبية جميلة.. الإعلامي يزبك وهبة مع ابنته في اليونان تعرفوا إليها (صورة)

Lebanon 24
22-07-2023 | 04:46
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يتواجد الإعلامي في قناة الـ lbci يزبك وهبة مع عائلته في اليونان حيث يقضي إجازة صيفية.

ونشر وهبة صورة عبر حسابه على "فيسبوك" ظهر فيها مع ابنته "لين".
 
 
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ولاقت الصورة اعجاب متابعيه الذين لفتهم كم كبرت "لين" وأصبحت شابة جميلة.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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