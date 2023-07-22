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فنون ومشاهير
كبرت وأصبحت صبية جميلة.. الإعلامي يزبك وهبة مع ابنته في اليونان تعرفوا إليها (صورة)
Lebanon 24
22-07-2023
|
04:46
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يتواجد الإعلامي في قناة الـ lbci يزبك وهبة مع عائلته في اليونان حيث يقضي إجازة صيفية.
ونشر وهبة صورة عبر حسابه على "فيسبوك" ظهر فيها مع ابنته "لين".
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ولاقت الصورة اعجاب متابعيه الذين لفتهم كم كبرت "لين" وأصبحت شابة جميلة.
المصدر: "رصد" لبنان 24
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