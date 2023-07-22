كبرت وأصبحت صبية جميلة.. الإعلامي يزبك وهبة مع ابنته في اليونان تعرفوا إليها (صورة)

يتواجد الإعلامي في قناة الـ lbci يزبك وهبة مع عائلته في اليونان حيث يقضي إجازة صيفية.



ونشر وهبة صورة عبر حسابه على "فيسبوك" ظهر فيها مع ابنته "لين".

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ولاقت الصورة اعجاب متابعيه الذين لفتهم كم كبرت "لين" وأصبحت شابة جميلة.



