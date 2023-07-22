27
o
بيروت
28
o
طرابلس
31
o
صور
28
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
جلسة قضائية بشأن حفل ترافيس سكوت.. وتحرك نيابي
Lebanon 24
22-07-2023
|
10:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتواصل الجدل بشأن حفل مغني الراب الأميركي ترافيس سكوت في منطقة سفح الأهرامات في مصر لإطلاق ألبومه "يوتوبيا"، في 28 تموز الجاري، بعد أن قررت محكمة القضاء الإداري- الدائرة الأولى "حقوق وحريات" تحديد جلسة للنظر في حسم إقامته من عدمها.
Advertisement
والدعوى مقامة ضد صفة وزير السياحة والآثار، ووزير الثقافة، ووزير الداخلية، ومدير أمن الجيزة، ومأمور قسم شرطة الأهرامات، ومحافظ الجيزة، ونقيب المهن الموسيقية.
وتقدم أحد النواب المصريين بسؤال برلماني لوزير الداخلية، ووزير السياحة ووزير التنمية المحلية، جاء فيه: "حتى الآن هناك تخبط في التصريحات، ولا يوجد تأكيد من الحكومة عن إلغاء أو إقامة الحفل، فلماذا لا يصدر بيان واضح من الجهات المعنية بخصوص هذا الأمر؟".
وأضاف: "إذا كان الحفل قائما في موعده، فما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية والسياحة والتنمية المحلية لضمان تنظيم هذا الحفل ومنع أي مخالفات أو حوادث نتيجة للتزاحم المتوقع؟ فمن المعروف أن كافة تذاكر هذا الحفل نفدت بمجرد طرحها، والحفلات السابقة في بلدان أخرى كانت تحضرها أعداد هائلة من البشر وبعضها صاحبه سوء تنظيم وتدافع أعداد أكثر بكثير من الحاجزين، وأكبر من السعة الاستيعابية للأماكن".
وتابع في مذكرته: "في إحدى الحفلات في الولايات المتحدة الأميركية توفي 10 أشخاص وأصيب عشرات آخرون بسبب التدافع والازدحام، مما يتوجب عليه التأكد من التنظيم واتباع إجراءات تأمينية صارمة للحفاظ على سلامة الحاضرين". (فوشيا)
Advertisement
الأكثر قراءة
أصوات إنفجارات قويّة تهزّ أرجاء صيدا وإقليم الخروب.. كم بلغ عددها؟
Lebanon 24
أصوات إنفجارات قويّة تهزّ أرجاء صيدا وإقليم الخروب.. كم بلغ عددها؟
14:56 | 2023-07-21
21/07/2023 02:56:18
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة اغتصابٍ جديدة في لبنان.. التفاصيل مروّعة وما فعله شقيقان خطيرٌ جداً!
Lebanon 24
حادثة اغتصابٍ جديدة في لبنان.. التفاصيل مروّعة وما فعله شقيقان خطيرٌ جداً!
14:08 | 2023-07-21
21/07/2023 02:08:28
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عاجل لمن يريدُ الحصول على الدولار.. هذه المعلومة تهمُّكم
Lebanon 24
خبرٌ عاجل لمن يريدُ الحصول على الدولار.. هذه المعلومة تهمُّكم
14:22 | 2023-07-21
21/07/2023 02:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مؤلمة تُحزن بعلبك... هكذا تُوفيت فرح إبنة المدينة البقاعيّة
Lebanon 24
حادثة مؤلمة تُحزن بعلبك... هكذا تُوفيت فرح إبنة المدينة البقاعيّة
06:54 | 2023-07-22
22/07/2023 06:54:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الأب إيلي خنيصر يكشف تفاصيل طقس لبنان... إستعدّوا هذا ما ينتظركم
Lebanon 24
الأب إيلي خنيصر يكشف تفاصيل طقس لبنان... إستعدّوا هذا ما ينتظركم
09:15 | 2023-07-22
22/07/2023 09:15:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
09:00 | 2023-07-22
كارين سلامة توضح سبب وفاة شقيقها... وما الرسالة التي وجّهتها للشباب؟
08:43 | 2023-07-22
دولة جديدة تحظر فيلم "باربي"... ما السبب؟
08:17 | 2023-07-22
الموت يُؤلم ممثلة شابة: "بابا مات" (صورة)
06:04 | 2023-07-22
فنان وملحن شهير يشنّ هجوماً على ميريام فارس... ماذا قال عنها؟
05:24 | 2023-07-22
وفاة ابنة الممثل الكوميدي الشهير شارلي شابلن عن 74 عاماً
04:46 | 2023-07-22
كبرت وأصبحت صبية جميلة.. الإعلامي يزبك وهبة مع ابنته في اليونان تعرفوا إليها (صورة)
فيديو
قُبلة جريئة بين النجم السوري والمُمثلة اللبنانية تُشعل مواقع التواصل.. والجمهور غاضب! (فيديو)
Lebanon 24
قُبلة جريئة بين النجم السوري والمُمثلة اللبنانية تُشعل مواقع التواصل.. والجمهور غاضب! (فيديو)
00:26 | 2023-07-22
22/07/2023 20:19:02
Lebanon 24
Lebanon 24
سرق شاحنة واكتشف وجود رضيع بداخلها.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
سرق شاحنة واكتشف وجود رضيع بداخلها.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:38 | 2023-07-19
22/07/2023 20:19:02
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة "سوخوي" روسية تسقط في البحر.. وفيديو يوثق كيف قفز منها الطيار ثم لفظ أنفاسه الأخيرة
Lebanon 24
طائرة "سوخوي" روسية تسقط في البحر.. وفيديو يوثق كيف قفز منها الطيار ثم لفظ أنفاسه الأخيرة
00:20 | 2023-07-18
22/07/2023 20:19:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact