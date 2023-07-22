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جلسة قضائية بشأن حفل ترافيس سكوت.. وتحرك نيابي

Lebanon 24
22-07-2023 | 10:08
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يتواصل الجدل بشأن حفل مغني الراب الأميركي ترافيس سكوت في منطقة سفح الأهرامات في مصر لإطلاق ألبومه "يوتوبيا"، في 28 تموز الجاري، بعد أن قررت محكمة القضاء الإداري- الدائرة الأولى "حقوق وحريات" تحديد جلسة للنظر في حسم إقامته من عدمها.
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والدعوى مقامة ضد صفة وزير السياحة والآثار، ووزير الثقافة، ووزير الداخلية، ومدير أمن الجيزة، ومأمور قسم شرطة الأهرامات، ومحافظ الجيزة، ونقيب المهن الموسيقية.

وتقدم أحد النواب المصريين بسؤال برلماني لوزير الداخلية، ووزير السياحة ووزير التنمية المحلية، جاء فيه: "حتى الآن هناك تخبط في التصريحات، ولا يوجد تأكيد من الحكومة عن إلغاء أو إقامة الحفل، فلماذا لا يصدر بيان واضح من الجهات المعنية بخصوص هذا الأمر؟".

وأضاف: "إذا كان الحفل قائما في موعده، فما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية والسياحة والتنمية المحلية لضمان تنظيم هذا الحفل ومنع أي مخالفات أو حوادث نتيجة للتزاحم المتوقع؟ فمن المعروف أن كافة تذاكر هذا الحفل نفدت بمجرد طرحها، والحفلات السابقة في بلدان أخرى كانت تحضرها أعداد هائلة من البشر وبعضها صاحبه سوء تنظيم وتدافع أعداد أكثر بكثير من الحاجزين، وأكبر من السعة الاستيعابية للأماكن".

وتابع في مذكرته: "في إحدى الحفلات في الولايات المتحدة الأميركية توفي 10 أشخاص وأصيب عشرات آخرون بسبب التدافع والازدحام، مما يتوجب عليه التأكد من التنظيم واتباع إجراءات تأمينية صارمة للحفاظ على سلامة الحاضرين". (فوشيا)
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