نادين الراسي وكارين سلامة تتشاركان الألم... "انا وانت معن بصلواتنا" (صورة)

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قدمت الممثلة اللبنانيّة نادين الراسي التعازي لصديقتها الإعلامية كارين سلامة وشاركتها الحزن والألم خلال التعازي برحيل شقيقها.وظهرت نادين الراسي الى جانب كارين سلامة وكتبت "يا ريت بقدر ضلّ ضامّتك يا حبيبتي. بوعدك احمل رولان بصلاتي وصلّيلك تتخطّي حزنك بأسرع وقت".فردّت عليها كارين سلامة قائلةً "يا حبيبتي يا طيبة، صاروا مع بعض".