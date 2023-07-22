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فنون ومشاهير
نادين الراسي وكارين سلامة تتشاركان الألم... "انا وانت معن بصلواتنا" (صورة)
Lebanon 24
22-07-2023
|
13:19
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قدمت الممثلة اللبنانيّة نادين الراسي التعازي لصديقتها الإعلامية كارين سلامة وشاركتها الحزن والألم خلال التعازي برحيل شقيقها.
وظهرت نادين الراسي الى جانب كارين سلامة وكتبت "يا ريت بقدر ضلّ ضامّتك يا حبيبتي. بوعدك احمل رولان بصلاتي وصلّيلك تتخطّي حزنك بأسرع وقت".
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فردّت عليها كارين سلامة قائلةً "يا حبيبتي يا طيبة، صاروا مع بعض".
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