فنان مصري شاب وشهير جداً يكشف مشكلته في الإنجاب... هكذا كانت ردة فعل زوجته!

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كشف الفنان المصري رامي جمال للمرة الأولى أنه يعاني من مشكلة في الإنجاب، مشيرا إلى أن زوجته رفضت أن تتركه كي ترزق بطفل من علاقة زوجية أخرى.وقال جمال خلال استضافته في برنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، إنه كان يتمنى أن يكون له طفل يحمل اسمه، ولكن الله أراد عكس ذلك، إلا أنه راض بقضائه وحكمته في المنع.وعلق الفنان المصري: "عرفت إني عندي مشكلة ليها علاقة بالإنجاب.. كنت أتمنى إنجاب طفل، وأولاد أخواتي هم أولادي وبحبهم من قلبي، وسبحان الله مبقتش بفكر في الموضوع.. كنت الي بخاف عليه ناريمان إنها تكون متأذية من القصة دي".وأضاف: "قلت لها في مرة يا بنتي إحنا عايشين مرة واحدة ما فيش وقت تعملي جدعة وتضيعي على نفسك حلم الأمومة.. الراجل ممكن يعيش عادي لكن الست اتخلقت عندها غريزة رقم واحد للأمومة.. عمري ما هشوفك قليلة أصل لو مشيتي".وتابع رامي جمال بأن رد فعلها كان أن أنواع الرزق مقسمة لكل شخص بمفرده إلا الإنجاب فهو رزق مربوط بشخصين، رافضة أن تتركه بسبب مشكلة عدم الإنجاب.واستطرد رامي جمال حديثه، قائلًا: "الحمد في المنع وليس في العطاء فقط، أنا راضي واللي يضيقني إن عدم الإنجاب يسبب مشكلة لأهلي وزوجتي.. وبتمنى الإنجاب ولكن لا يشغل تفكيري الآن".