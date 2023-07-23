27
o
بيروت
28
o
طرابلس
31
o
صور
28
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
فنان مصري شاب وشهير جداً يكشف مشكلته في الإنجاب... هكذا كانت ردة فعل زوجته!
Lebanon 24
23-07-2023
|
00:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الفنان المصري رامي جمال للمرة الأولى أنه يعاني من مشكلة في الإنجاب، مشيرا إلى أن زوجته رفضت أن تتركه كي ترزق بطفل من علاقة زوجية أخرى.
وقال جمال خلال استضافته في برنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، إنه كان يتمنى أن يكون له طفل يحمل اسمه، ولكن الله أراد عكس ذلك، إلا أنه راض بقضائه وحكمته في المنع.
Advertisement
وعلق الفنان المصري: "عرفت إني عندي مشكلة ليها علاقة بالإنجاب.. كنت أتمنى إنجاب طفل، وأولاد أخواتي هم أولادي وبحبهم من قلبي، وسبحان الله مبقتش بفكر في الموضوع.. كنت الي بخاف عليه ناريمان إنها تكون متأذية من القصة دي".
وأضاف: "قلت لها في مرة يا بنتي إحنا عايشين مرة واحدة ما فيش وقت تعملي جدعة وتضيعي على نفسك حلم الأمومة.. الراجل ممكن يعيش عادي لكن الست اتخلقت عندها غريزة رقم واحد للأمومة.. عمري ما هشوفك قليلة أصل لو مشيتي".
وتابع رامي جمال بأن رد فعلها كان أن أنواع الرزق مقسمة لكل شخص بمفرده إلا الإنجاب فهو رزق مربوط بشخصين، رافضة أن تتركه بسبب مشكلة عدم الإنجاب.
واستطرد رامي جمال حديثه، قائلًا: "الحمد في المنع وليس في العطاء فقط، أنا راضي واللي يضيقني إن عدم الإنجاب يسبب مشكلة لأهلي وزوجتي.. وبتمنى الإنجاب ولكن لا يشغل تفكيري الآن".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
كبرت وأصبحت صبية جميلة.. الإعلامي يزبك وهبة مع ابنته في اليونان تعرفوا إليها (صورة)
Lebanon 24
كبرت وأصبحت صبية جميلة.. الإعلامي يزبك وهبة مع ابنته في اليونان تعرفوا إليها (صورة)
04:46 | 2023-07-22
22/07/2023 04:46:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الأب إيلي خنيصر يكشف تفاصيل طقس لبنان... إستعدّوا هذا ما ينتظركم
Lebanon 24
الأب إيلي خنيصر يكشف تفاصيل طقس لبنان... إستعدّوا هذا ما ينتظركم
09:15 | 2023-07-22
22/07/2023 09:15:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أول صورة للزوجين اللبنانيين ضحية حريق فندق تركيا.. وكلامٌ مؤثر من أحد الأصدقاء
Lebanon 24
أول صورة للزوجين اللبنانيين ضحية حريق فندق تركيا.. وكلامٌ مؤثر من أحد الأصدقاء
12:23 | 2023-07-22
22/07/2023 12:23:45
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مؤلمة تُحزن بعلبك... هكذا تُوفيت فرح إبنة المدينة البقاعيّة
Lebanon 24
حادثة مؤلمة تُحزن بعلبك... هكذا تُوفيت فرح إبنة المدينة البقاعيّة
06:54 | 2023-07-22
22/07/2023 06:54:17
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ مروعة من مكان وفاة لبنانيين في تركيا إثر حريق فندق.. هكذا وقعت الكارثة!
Lebanon 24
صورٌ مروعة من مكان وفاة لبنانيين في تركيا إثر حريق فندق.. هكذا وقعت الكارثة!
11:24 | 2023-07-22
22/07/2023 11:24:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
00:44 | 2023-07-23
ليلة صاخبة في بيت الدين.. غي مانوكيان يُلهب الأجواء والجمهور يرقصُ فرحاً (صور)
13:19 | 2023-07-22
نادين الراسي وكارين سلامة تتشاركان الألم... "انا وانت معن بصلواتنا" (صورة)
10:08 | 2023-07-22
جلسة قضائية بشأن حفل ترافيس سكوت.. وتحرك نيابي
09:00 | 2023-07-22
كارين سلامة توضح سبب وفاة شقيقها... وما الرسالة التي وجّهتها للشباب؟
08:43 | 2023-07-22
دولة جديدة تحظر فيلم "باربي"... ما السبب؟
08:17 | 2023-07-22
الموت يُؤلم ممثلة شابة: "بابا مات" (صورة)
فيديو
قُبلة جريئة بين النجم السوري والمُمثلة اللبنانية تُشعل مواقع التواصل.. والجمهور غاضب! (فيديو)
Lebanon 24
قُبلة جريئة بين النجم السوري والمُمثلة اللبنانية تُشعل مواقع التواصل.. والجمهور غاضب! (فيديو)
00:26 | 2023-07-22
23/07/2023 08:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
سرق شاحنة واكتشف وجود رضيع بداخلها.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
سرق شاحنة واكتشف وجود رضيع بداخلها.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:38 | 2023-07-19
23/07/2023 08:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة "سوخوي" روسية تسقط في البحر.. وفيديو يوثق كيف قفز منها الطيار ثم لفظ أنفاسه الأخيرة
Lebanon 24
طائرة "سوخوي" روسية تسقط في البحر.. وفيديو يوثق كيف قفز منها الطيار ثم لفظ أنفاسه الأخيرة
00:20 | 2023-07-18
23/07/2023 08:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact