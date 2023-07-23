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فنون ومشاهير

"لا نكرمه بل نحتفل به"... المهرجان القومي للمسرح يطلق دورة عادل إمام

Lebanon 24
23-07-2023 | 02:48
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ينظم المهرجان القومي للمسرح المصري دورته السادسة عشرة والتي تحمل اسم الفنان عادل إمام، في الفترة من 29 تموز إلى 14 آب، بمشاركة 37 عرضا.

وقال رئيس المهرجان الممثل محمد رياض إن "الدورة تحمل اسم عادل إمام. نحن لا نكرمه بل نحتفل به، نحتفل به جميعا كمسرحيين وفنانين، مصر كلها تحتفل به".
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وتمثل العروض المشاركة فرق المسرح المستقل والقطاع الخاص ومسارح الدولة والمسرح الجامعي وفرق النقابات والمجتمع المدني.

وتقام العروض بالمجان على مسارح السلام والغد والطليعة والبالون والعرائس وميامي ومركز الإبداع الفني والهناجر والسامر والمسرح القومي ومسرح المعهد العالي للفنون المسرحية.

وتتشكل لجنة التحكيم برئاسة الفنان، أشرف عبد الغفور، وعضوية الممثل، مجدي كامل، والمخرج، نادر صلاح الدين، والناقد، جرجس شكري، والموسيقار، طارق مهران، ومهندس الديكور، محمد الغرباوي، والأستاذة بأكاديمية الفنون، سحر محمود حلمي.

وبجانب العروض المسرحية ينظم المهرجان مسابقة للتأليف المسرحي للعمل الأول يتنافس فيها 186 نصا، كما يقيم مسابقة للمقال النقدي إلى جانب ورش تدريب في الإلقاء والتمثيل والإخراج والسينوغرافيا والإدارة المسرحية.

ويكرم المهرجان هذا العام سبعة ممثلين هم، صلاح عبد الله، ورياض الخولي، وخالد الصاوي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد محمود، ومحمد أبو داود، ورشدي الشامي، وسامي عبد الحليم، إلى جانب مصممة الديكور، نهى برادة، والكاتب، محمد السيد عيد.

ويذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة سنويا.
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