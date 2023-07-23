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فنون ومشاهير
الموت يؤلم الفنانة الشهيرة.. رحل والدها بعد صراع مع المرض
Lebanon 24
23-07-2023
|
08:00
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أعلنت الفنانة مي كساب عن وفاة والدها بعد صراع طويل مع المرض.
وكتبت مي عبر حسابها الخاص على "فيسبوك": "أبي في ذمة الله وتشييع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر مباشرة؛ اللهم اغفر له اللهم ارحمه".
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وكان والد مي كساب قد أجرى عملية جراحية منذ أيام وبقى في العناية المركزة. (لها)
المصدر: لها
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