الموت يؤلم الفنانة الشهيرة.. رحل والدها بعد صراع مع المرض

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أعلنت الفنانة مي كساب عن وفاة والدها بعد صراع طويل مع المرض.وكتبت مي عبر حسابها الخاص على "فيسبوك": "أبي في ذمة الله وتشييع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر مباشرة؛ اللهم اغفر له اللهم ارحمه".وكان والد مي كساب قد أجرى عملية جراحية منذ أيام وبقى في العناية المركزة. (لها)