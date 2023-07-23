Advertisement

فنون ومشاهير

ابن باسل خياط يلفت الانظار بجماله.. اصبح شابا نسخة عن والده (صورة)

Lebanon 24
23-07-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1090435-638257711066429203.jpg
Doc-P-1090435-638257711066429203.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تصدر شمس، ابن الممثل السوري باسل خياط، حديث الجمهور بعد ظهوره النادر الاخير اذ خطف النظار بجماله وطلته.
وفي التفاصيل، شارك باسل خياط، مستخدما خاصية القصص المصورة عبر انستغرام، مقطع فيديو ظهر فيه ابنه شمس اثناء تدربه على الملاكمة مع مدربه حيث استعرض والده مهاراته.
Advertisement

وتفاجأ الجمهور من القوة البدنية التي بات يملكها شمس، مشيرين الى انه كبر واصبح يشبه والده الى حد كبير. (الجديد)
 
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
23:52 | 2023-07-23
14:21 | 2023-07-23
11:00 | 2023-07-23
08:00 | 2023-07-23
04:58 | 2023-07-23
02:48 | 2023-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website