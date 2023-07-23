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فنون ومشاهير
ابن باسل خياط يلفت الانظار بجماله.. اصبح شابا نسخة عن والده (صورة)
Lebanon 24
23-07-2023
|
23:00
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تصدر شمس، ابن الممثل السوري باسل خياط، حديث الجمهور بعد ظهوره النادر الاخير اذ خطف النظار بجماله وطلته.
وفي التفاصيل، شارك باسل خياط، مستخدما خاصية القصص المصورة عبر انستغرام، مقطع فيديو ظهر فيه ابنه شمس اثناء تدربه على الملاكمة مع مدربه حيث استعرض والده مهاراته.
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وتفاجأ الجمهور من القوة البدنية التي بات يملكها شمس، مشيرين الى انه كبر واصبح يشبه والده الى حد كبير. (الجديد)
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