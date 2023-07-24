"باربي" يسجل 155 مليون دولار في افتتاحه.. ويكتسح "أوبنهايمر"



Advertisement ودخل الاثنان في منافسةٍ شرسة على شباك التذاكر، مع اختلاف طبيعة كليهما، ففيلم "باربي" فنتازيا وردية تحكي حياة دمية. أما فيلم "أوبنهايمر" فهو فيلم سيرة ذاتية، يتحدث عن تاريخٍ كئيبٍ للبشرية.

وفي حين أن "أوبنهايمر" وصف بأنه الفيلم الأقوى لهذا العام، إلا أن فيلم "باربي" من إنتاج "وارنر براذرز"، كان الأكثر ربحاً، إذ سجل 22.2 مليون دولار يوم الخميس، وهي أعلى مبيعات تذاكر في يوم لهذا العام، كما حافظ على وجوده يوم الجمعة، مضيفاً 48.2 مليون دولار أخرى من 4243 صالة عرضٍ حول العالم، بإجمالي 70.5 مليون دولار.





"باربي" يكتسح "أوبنهايمر"

واعتُبر هذا الرقم أكبر افتتاح لفيلمٍ هذا العام، حيث تجاوز الـ51.8 مليون دولار التي حققها "سبايدرمان: أكروس ذا سبايدر-فيرس". رغم وجود الكثير من الأفلام السينمائية، التي عُرضت في هذا الموسم الصيفي، فإن فيلمَيْ: "باربي"، و"أوبنهايمر"، كانا الأكثر اهتماماً وجذباً للجمهور، لدرجة أن المنافسة بينهما احتدمت حتى قبل أشهر من انطلاقهما في صالات العرض.ودخل الاثنان في منافسةٍ شرسة على شباك التذاكر، مع اختلاف طبيعة كليهما، ففيلم "باربي" فنتازيا وردية تحكي حياة دمية. أما فيلم "أوبنهايمر" فهو فيلم سيرة ذاتية، يتحدث عن تاريخٍ كئيبٍ للبشرية.وفي حين أن "أوبنهايمر" وصف بأنه الفيلم الأقوى لهذا العام، إلا أن فيلم "باربي" من إنتاج "وارنر براذرز"، كان الأكثر ربحاً، إذ سجل 22.2 مليون دولار يوم الخميس، وهي أعلى مبيعات تذاكر في يوم لهذا العام، كما حافظ على وجوده يوم الجمعة، مضيفاً 48.2 مليون دولار أخرى من 4243 صالة عرضٍ حول العالم، بإجمالي 70.5 مليون دولار."باربي" يكتسح "أوبنهايمر"واعتُبر هذا الرقم أكبر افتتاح لفيلمٍ هذا العام، حيث تجاوز الـ51.8 مليون دولار التي حققها "سبايدرمان: أكروس ذا سبايدر-فيرس".

وأشارت التقارير إلى أنه، خلال عطلة نهاية الأسبوع، شاهد مرتادو السينما فيلم الكوميديا الخيالية "باربي" للمخرجة غريتا جيروج، وحطم الفيلم التوقعات بمبلغ 155 مليون دولار، في حين حقق "أوبنهايمر"، للمخرج كريستوفر نولان، 80.5 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية.

قصة وأبطال الفيلم:

من خلال بطولة مارغوت روبي في دور "باربي"، وريان جوسلينج في دور صديقها "كين"، تتبع الكوميديا الخيالية، الدمية الأيقونية وهي تنتقل من "باربي لاند" الخيالي إلى العالم الحقيقي الذي يعاني بعض المشاكل! (لها)