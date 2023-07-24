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فنون ومشاهير
"نجم ذا فويس كيدز" يتراجع عن الاعتزال: "أكبر غلطة"!
Lebanon 24
24-07-2023
|
23:00
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تراجع الفنان الشاب خالد الفايد، نجم برنامج المواهب "ذا فويس كيدز"، عن قرار اعتزاله الغناء الذي اتخذه قبل نحو 5 أشهر.
وأعلن الفايد عن عودته للفن عبر مشاركة صورة تجمعه بالمنتج هاني محروس عبر حسابه في "فيسبوك"، مشيرًا إلى أنه ارتكب خطأً فادحًا بسماعه كلام الآخرين.
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وكتب معلقًا: "أكبر غلطة عملتها في حياتي أني سمعت كلام الناس.. كنت مخلصا من قلبي.. لكن وجدت منهم العكس. وربنا يكفيكم شر الزن في الأذن والكلام الفارغ".
ولفت إلى أنه تعرض للاستغلال والتلاعب باسم الدين، قائلًا: "ربنا يبعد عنكم اي حد عامل فيها مولانا وهو عطاط.. صدقوني في حاجات مش هقدر اشرحها ليكم".
وأضاف أنه تسرع في اتخاذ قرار الاعتزال، إذ كتب ناصحًا: "اوعى تسلم ودنك لحد وتخليه يبخ فيها سموم.. دا درس اتعلمته حبيت اوضحه علشان محدش يقع في نفس غلطتي".
المصدر: فوشيا
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