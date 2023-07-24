مزحة توقع نجماً عربياً في ورطة.. ما القصة؟

تعرّض النجم المصري أحمد فهمي، لانتقادات لاذعة إثر "مزحة" أطلقها على زوجته الممثلة هنا الزاهد على الهواء مباشرة، اعتبرها الجمهور إساءة للأخيرة.

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ولدى ظهوره في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، مازح فهمي زوجته، معتبرًا أن صوتها لا يتناسب مع شكلها الجميل. وقال: "صوت مش لايق على الشكل، شكل باربي على صوت علي الشريف".لكن الدعابة التي أطلقها فهمي لم ترق للعديد من رواد السوشيال ميديا، الذين اعتبروها إساءة للفنانة الزاهد واستعلاء من قبل فهمي، رغم أن آخرين يرون أنه تعليق طريف ولا يلزم المبالغة بالرد عليه.