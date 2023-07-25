هل تذكرون أغنية "بابا فين" لهيفا وهبي؟ شاهدوا كيف أصبح بطل الكليب بعد 15 عاما (صور)

انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للطفل الذي شارك الفنانة هيفا وهبي في الفيديو المصوَّر لأغنيتها "بابا فين"، التي طرحت عام 2008.



وشاركت إحدى الصفحات المختصة بالمشاهر صورة للطفل، الذي يدعى جاد جابر، وذلك بعد مرور 15عامًا على طرح الكليب، إذ أصبح شابًا وسيمًا.

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وأعرب الكثيرون عن صدمتهم لتغير ملامح جاد، إذ كتبت إحداهن: "سبحان الله كيف عيونو سود صارو خضر"، وأضافت أخرى: "كيف صار اشقر وعيون زرق ولما كان صغير شعر اسود وعيونو كحل".



ويمتلك جاد جابر ما يقارب الـ32 ألف متابع عبر حسابه في "تيك توك"، حيث كان آخر فيديو شاركه يتحدث فيه عن موقف طريف وقع له في كواليس الأغنية، إذ لفت إلى أن والدته طلبت منه عدم الخجل حين مقابلته الفنانة هيفا وهبي، إلَّا أنه بعد جلوسه بجانبها شعر بالإحراج وكل ما كان يفكر به تهديدات والدته.(البوابة)



