بعد أخبار تعرضها للضرب وتحطم أسنانها.. دنيا بطمة تعتزل مواقع التواصل! (صور)

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أعلنت الفنانة المغربية دنيا بطمة اعتزالها مواقع التوصل الإجمتاعي بشكل مفاجئ، دون الكشف عن سبب اتخاذها لهذا لقرار، تزامنا مع إلغاء حفلها الغنائي في مهرجان "تيفلت".وتوجَّهت بطمة عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام"، وشاركت منشورًا كتبت فيه: "حبايبي سأغيب عنكم فترة.. أحتاج للراحة قليلًا.. أحبكم جميعًا".وبعدها بساعات، نشرت إحد الحسابات المختصة بأخبار المشاهير إن بطمة قررت الاختفاء عن السوشال ميديا نتيجة تعرضها للضرب وتحطم أسنانها، إلا أن الفنانة شددت على أن مروجي الشائعات ما هم إلَّا صحافة صفراء مشاركة جمهورها بسلسلة صور تجمعها بابنتيها أثناء استمتاعهن بوقتهن في مدينة الملاهي.