Advertisement

فنون ومشاهير

بعد أخبار تعرضها للضرب وتحطم أسنانها.. دنيا بطمة تعتزل مواقع التواصل! (صور)

Lebanon 24
25-07-2023 | 03:49
A-
A+
Doc-P-1090855-638258793831468358.jpg
Doc-P-1090855-638258793831468358.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الفنانة المغربية دنيا بطمة اعتزالها مواقع التوصل الإجمتاعي بشكل مفاجئ، دون الكشف عن سبب اتخاذها لهذا لقرار، تزامنا مع إلغاء حفلها الغنائي في مهرجان "تيفلت".

وتوجَّهت بطمة عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام"، وشاركت منشورًا كتبت فيه: "حبايبي سأغيب عنكم فترة.. أحتاج للراحة قليلًا.. أحبكم جميعًا".
Advertisement

وبعدها بساعات، نشرت إحد الحسابات المختصة بأخبار المشاهير إن بطمة قررت الاختفاء عن السوشال ميديا نتيجة تعرضها للضرب وتحطم أسنانها، إلا أن الفنانة شددت على أن مروجي الشائعات ما هم إلَّا صحافة صفراء مشاركة جمهورها بسلسلة صور تجمعها بابنتيها أثناء استمتاعهن بوقتهن في مدينة الملاهي.
 
 
 
المصدر: فوشيا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:37 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:05 | 2023-07-25
01:18 | 2023-07-25
01:14 | 2023-07-25
23:51 | 2023-07-24
23:00 | 2023-07-24
16:31 | 2023-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website