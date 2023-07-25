27
o
بيروت
28
o
طرابلس
31
o
صور
28
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد أخبار تعرضها للضرب وتحطم أسنانها.. دنيا بطمة تعتزل مواقع التواصل! (صور)
Lebanon 24
25-07-2023
|
03:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الفنانة المغربية دنيا بطمة اعتزالها مواقع التوصل الإجمتاعي بشكل مفاجئ، دون الكشف عن سبب اتخاذها لهذا لقرار، تزامنا مع إلغاء حفلها الغنائي في مهرجان "تيفلت".
وتوجَّهت بطمة عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام"، وشاركت منشورًا كتبت فيه: "حبايبي سأغيب عنكم فترة.. أحتاج للراحة قليلًا.. أحبكم جميعًا".
Advertisement
وبعدها بساعات، نشرت إحد الحسابات المختصة بأخبار المشاهير إن بطمة قررت الاختفاء عن السوشال ميديا نتيجة تعرضها للضرب وتحطم أسنانها، إلا أن الفنانة شددت على أن مروجي الشائعات ما هم إلَّا صحافة صفراء مشاركة جمهورها بسلسلة صور تجمعها بابنتيها أثناء استمتاعهن بوقتهن في مدينة الملاهي.
المصدر: فوشيا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تأهّبوا في لبنان.. إنذارٌ عاجل جداً وهذا ما ينتظرنا بدءاً من الأحد!
Lebanon 24
تأهّبوا في لبنان.. إنذارٌ عاجل جداً وهذا ما ينتظرنا بدءاً من الأحد!
11:37 | 2023-07-24
24/07/2023 11:37:02
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة وحشيّة شهدها لبنان.. حقائق مثيرة تكشف كيف ضربت إسرائيل سيارات إسعاف!
Lebanon 24
حادثة وحشيّة شهدها لبنان.. حقائق مثيرة تكشف كيف ضربت إسرائيل سيارات إسعاف!
16:00 | 2023-07-24
24/07/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ طارئ يهمُّكم عن "صيرفة" والدّولار.. إليكُم ما جرى
Lebanon 24
خبرٌ طارئ يهمُّكم عن "صيرفة" والدّولار.. إليكُم ما جرى
12:35 | 2023-07-24
24/07/2023 12:35:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مقطع فيديو يرصد ما يحصل في مطار بيروت.. المكيفات تعطلت!
Lebanon 24
مقطع فيديو يرصد ما يحصل في مطار بيروت.. المكيفات تعطلت!
08:15 | 2023-07-24
24/07/2023 08:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا ماذا فعل "فاليه باركينغ" بإحدى السيارات في لبنان.. فيديو يكشفه بالجُرم المشهود!
Lebanon 24
شاهدوا ماذا فعل "فاليه باركينغ" بإحدى السيارات في لبنان.. فيديو يكشفه بالجُرم المشهود!
13:09 | 2023-07-24
24/07/2023 01:09:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:05 | 2023-07-25
تُنافس شقيقتها في المحطة نفسها.. مذيعة أخبار الـ MTV ريتا بيا أنطون تظهر كالأميرات شاهدوا كيف بدت (صور)
01:18 | 2023-07-25
الشيف بوراك يفشل بقلب "حلة ورق العنب".. هل السبب خلافه مع والده؟
01:14 | 2023-07-25
هل تذكرون أغنية "بابا فين" لهيفا وهبي؟ شاهدوا كيف أصبح بطل الكليب بعد 15 عاما (صور)
23:51 | 2023-07-24
أزمة حفل ترافيس سكوت في مصر مستمرة.. والخسائر الأولية 10 ملايين دولار
23:00 | 2023-07-24
"نجم ذا فويس كيدز" يتراجع عن الاعتزال: "أكبر غلطة"!
16:31 | 2023-07-24
مزحة توقع نجماً عربياً في ورطة.. ما القصة؟
فيديو
العثور على طباخ عائلة أوباما غريقا قرب منزل اقامتها الصيفي.. هذا ما حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
العثور على طباخ عائلة أوباما غريقا قرب منزل اقامتها الصيفي.. هذا ما حصل معه (فيديو)
23:33 | 2023-07-24
25/07/2023 14:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نيزك يضيء سماء ولايات أميركية ويُثير الرعب.. هل اقتربت نهاية العالم؟ (فيديو)
Lebanon 24
نيزك يضيء سماء ولايات أميركية ويُثير الرعب.. هل اقتربت نهاية العالم؟ (فيديو)
02:07 | 2023-07-24
25/07/2023 14:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل مدرب رميا بالرصاص في مباراة بالمكسيك.. وفيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
مقتل مدرب رميا بالرصاص في مباراة بالمكسيك.. وفيديو يوثق الحادثة
23:42 | 2023-07-23
25/07/2023 14:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact