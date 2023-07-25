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فنون ومشاهير

بعد الخلافات والقضايا بينهما.. وفاة طليق الفنانة الشهيرة بشكل مفاجئ

Lebanon 24
25-07-2023 | 08:00
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توفي المنتج وليد فطين طليق المطربة بوسي، ووالد ابنها، وذلك وفق ما نشره المطرب الشعبي حمزة الصغير في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك".
 
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وكانت الفترة الماضية قد شهدت خلافات عديدة بين المطربة بوسي وزوجها هشام ربيع من جهة، وطليقها وليد فطين من جهة أخرى حيث صدر حكم من محكمة جنوب القاهرة، بحبس هشام ربيع الزوج الحالي للفنانة بوسي 15 يوما على ذمة التحقيقات، الشهر الماضي، في واقعة اتهامه بالاستيلاء على 8 مليون جنيه من طليقها، كما أمرت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة، كما كانت بينهما خلافات حول رؤية ابنهما حيث تردد أنها حرمته من رؤيته. (لها)      

المصدر: لها
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