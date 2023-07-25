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فنون ومشاهير

محمد إمام يكشف عن "أجمل فيلم" قدمه خلال مسيرته الفنية حتى الآن

Lebanon 24
25-07-2023 | 15:08
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أعلن الفنان المصري محمد إمام انتهاء تصوير فيلمه الجديد "أبو نسب" والذي يؤدي بطولته إلى جانب كل من مواطنته هالة فاخر، ياسمين صبري، وفاء عامر وماجد الكدواني.

وشارك إمام عبر حسابه في "انستغرام" صورة له من تصوير العمل، أرفقها بتعليق طريف بيّن فيه أنه بذل جهداً كبيراً خلال التصوير، قائلاً: "الحمد لله.. فركش فيلم "أبو نسب" وده شكلي بعد ما خلصت تصوير".
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وأكد أنه أجمل فيلم قدمه خلال مسيرته الفنية، لكنه لم يحدد حتى الآن موعد طرحه، مضيفاً: "لسا ما قررتش موعد نزوله.. لكن دا أحلى فيلم عملته لحد دلوقتي".
 
كما أوضح أنه متعب للغاية، ويحتاج وقتاً للراحة بعد التصوير الطويل والمنهك، متابعاً: "عندي كلام كتير عاوز أقوله على طاقم العمل.. بس أنام شوية وأصحى نشوف الموضوع ده".
المصدر: فوشيا
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