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فنون ومشاهير

النجم الشهير "خائف" من الذكاء الاصطناعي!

Lebanon 24
25-07-2023 | 23:00
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بدأ الخوف يتسرب عند نجوم هوليوود وباتوا يخشون أن يقعدوا في منازلهم بعد أن يستولي الذكاء الاصطناعي على وظائفهم.

وقال الممثل الأميركي توم كروز الذي جنى مئات الملايين من الدولارات ووصل ذروة الشهرة بتأدية أصعب الحركات في أفلام الإثارة، إنه كان يعتقد أن الجمهور يفضل أكثر مشاهدة ممثلين حقيقيين، عوضا عن أي منتوج رقمي مصطنع، خاصة بعد نجاح "مهمة مستحيلة 7"، لكن جديد التكنولوجيا قلب جميع المفاهيم خاصة وأن الروبوتات باتت تهدد العديد من الوظائف.
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ويعرف عن كروز شغفه بأداء المشاهد الخطيرة بنفسه، وقد تدخل في الخلاف بين الممثلين والمنتجين في هوليوود الأسبوع الماضي، بشأن دور الذكاء الاصطناعي في التمثيل؛ وهو ما قد يقود إلى إعفائه من تلك المشاهد.
المصدر: فوشيا
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