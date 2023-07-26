انقطاع التيار الكهربائي والفنان الشهير على أجهزة التنفس الصناعي.. وزوجته تستغيث: "هو تعبان جداً"

كشفت المخرجة المصرية منال الصيفي، تفاصيل انقطاع التيار الكهربائي أثناء خضوع زوجها، الفنان أشرف مصيلحي، لجلسة على جهاز التنفس الصناعي.



وأكدت منال الصيفي أن زوجها الفنان أشرف مصلحي يحتاج إلى 3 جلسات تنفس صناعي يوميًا.

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وقالت: "أشرف مش قاعد طول الوقت على أجهزة التنفس الصناعي، ولكن بيحتاجه 3 مرات في اليوم، وهو تعبان جدا، ولما الكهرباء قطعت وهو على جهاز التنفس قدمت شكوى لمجلس الوزراء".



وأضافت: "مكناش عارفين نشتري جهاز مولد اللي بيشغل الكهربا ولا عارفين نتصرف إزاي، والدكتور أشرف زكي اتصرف وكلم ناس كتير ووقف جنبنا كعادته، والحمد لله الكهربا رجعت وأنا بشكره جدا".

كما وجهت منال الصيفي، الشكر للفنان أشرف زكي، نقيب المهن الموسيقية، وذلك بعدما تواصل معها بشأن تدهور حالة زوجها الصحية، وساهم في إعادة الكهرباء لمنزلهما، حيث كتبت عبر "فيسبوك": "الحمد لله الكهربا رجعت، شكرا أيمن عزب وشكرا الدكتور أشرف زكي وشكرا لكل جيراني الأعزاء اللي حاولوا يساعدوني بس أحب أوضح نتيجة الساعة ونص أن أشرف حرارته ارتفعت وده خطر حاليا ولازم أشتري مولد". (روسيا اليوم)