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فنون ومشاهير

داخل حوض الاستحمام.. شقيق باميلا الكيك يحاول انهاء حياتها بسبب ممثلة لبنانية! (فيديو)

Lebanon 24
26-07-2023 | 01:41
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في آخر تطورات مسلسل "كريستال"، حاول الممثل السوري خالد شباط الذي يلعب دور "باسل" انهاء حياة شقيقته "عليا" في المسلسل التي تلعب دورها الممثلة اللبنانية باميلا الكيك، وذلك بسبب محاولتها ابعاد "فاي" التي تلعب دورها الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله عنها.
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وتفاعل الجمهور مع الحلقة بكثافة خاصة وانها كانت مليئة بالاحداث المشوقة على حد تعبيرهم.

اذ جاء في احد التعليقات: "حلقة رائعة ومليئة بالأحداث.. خلص أنا تعودت على الدكتور جواد فياض وتعلقت بالشخصية التي يؤديها نجمي المفضل محمود نصر الذي تقمصها بكل حرفية عالية واشتغل على تفاصيلها بدقة وسلاسة يوم بعد يوم يثبت أنه رقم صعب في الدراما.. بانتظار الحلقات القادمة".(الجديد)

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