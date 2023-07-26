Advertisement

فنون ومشاهير

بفستان ضيق قصير.. شاهدوا آخر ظهور لماريتا الحلاني وزوجها في دبي (صور)

Lebanon 24
26-07-2023 | 04:01
A-
A+
Doc-P-1091215-638259665174782825.png
Doc-P-1091215-638259665174782825.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت الفنانة ماريتا الحلاني صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت ماريتا بفستان قصير بكم واحد باللون البنفسجي الفاتح.
 
 
Advertisement
 
كما ظهرت في إحدى الصور برفقة زوجها كميل ابي خليل خلال تواجدهما في دبي.
 
مواضيع ذات صلة
فنانة لبنانية تستمتع بوقتها بالمايوه على أحد شواطئ دبي (صورة)
lebanon 24
26/07/2023 12:45:05 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل زفافهما.. لحظات رومنسية تجمع ماريتا الحلاني وخطيبها الوسيم في دبي شاهدوا الصور
lebanon 24
26/07/2023 12:45:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الفنانة الشهيرة تتخطى أزمة طلاقها.. ظهرت في فرنسا بروب الاستحمام (صور)
lebanon 24
26/07/2023 12:45:05 Lebanon 24 Lebanon 24
زوجها ثري لبناني.. الفنانة العربية الشهيرة تستمتع بوقتها على متن يخت (صورة)
lebanon 24
26/07/2023 12:45:05 Lebanon 24 Lebanon 24

ماريتا الحلاني

فنانة

صور

انستغرام

دبي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:39 | 2023-07-26
04:01 | 2023-07-26
03:49 | 2023-07-26
02:00 | 2023-07-26
01:41 | 2023-07-26
00:30 | 2023-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website