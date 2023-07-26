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فنون ومشاهير
بفستان ضيق قصير.. شاهدوا آخر ظهور لماريتا الحلاني وزوجها في دبي (صور)
Lebanon 24
26-07-2023
|
04:01
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نشرت الفنانة ماريتا الحلاني صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
وظهرت ماريتا بفستان قصير بكم واحد باللون البنفسجي الفاتح.
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كما ظهرت في إحدى الصور برفقة زوجها كميل ابي خليل خلال تواجدهما في دبي.
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