بفستان ضيق قصير.. شاهدوا آخر ظهور لماريتا الحلاني وزوجها في دبي (صور)

نشرت الفنانة ماريتا الحلاني صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وظهرت ماريتا بفستان قصير بكم واحد باللون البنفسجي الفاتح.

Advertisement

كما ظهرت في إحدى الصور برفقة زوجها كميل ابي خليل خلال تواجدهما في دبي.