نجم لبناني شهير يُفجر مفاجأة: تعرّض للتحرش لسنوات.. ويكشف سبب سكوته (فيديو)

Advertisement

شارك الممثل نيكولا معوض في برنامج ABtalks مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، وتطرق للحديث عن مواضيع شتى من بينها تعرضه للتحرش والتهديد بعمر صغير للغاية.وكشف معوض أنه تعرض للتحرش بعمر الـ 11 سنة، واستمر ذلك لسنوات طويلة، إذ أخفى هذه التجربة الأليمة عن عائلته خوفًا عليهم وتحديدًا والده.وقال معوض خلال اللقاء: "التجربة كانت سيئة وكسرتني، وساهمت في إن أكون انطوائيا، وأول مرة تعرضت للتحرش كان عمري 11 سنة، واستمر التحرش لسنوات".وأشار معروض إلى أن الرجل الذي تحرش به كان يعلم مدى تعلقه بوالده، لافتًا إلى أن سبب سكوته كان نابع من خوفه على دخول والده السجن، إذ قال: "الرجل الذي تحرش بي لعب على تعلق والدي بي، وهددني بأن والدي لو عرف سيطلق عليه النار وبالتالي سيدخل السجن، وهذه هو سبب سكوتي".وحول الطريقة التي تمكن بها من تجاوز هذه التجربة الصعبة، أوضح أنه تخطاها حينما كبر في السن، حينها علم أنه ليس المذنب في هذه الحادثة، مُشيرًا إلى أن بعض ضحايا التحرش يلقون اللوم على أنفسهم.(البوابة)