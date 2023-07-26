27
o
بيروت
28
o
طرابلس
31
o
صور
28
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
نجم لبناني شهير يُفجر مفاجأة: تعرّض للتحرش لسنوات.. ويكشف سبب سكوته (فيديو)
Lebanon 24
26-07-2023
|
04:39
A-
A+
A+
A-
شارك الممثل نيكولا معوض في برنامج ABtalks مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، وتطرق للحديث عن مواضيع شتى من بينها تعرضه للتحرش والتهديد بعمر صغير للغاية.
وكشف معوض أنه تعرض للتحرش بعمر الـ 11 سنة، واستمر ذلك لسنوات طويلة، إذ أخفى هذه التجربة الأليمة عن عائلته خوفًا عليهم وتحديدًا والده.
Advertisement
وقال معوض خلال اللقاء: "التجربة كانت سيئة وكسرتني، وساهمت في إن أكون انطوائيا، وأول مرة تعرضت للتحرش كان عمري 11 سنة، واستمر التحرش لسنوات".
وأشار معروض إلى أن الرجل الذي تحرش به كان يعلم مدى تعلقه بوالده، لافتًا إلى أن سبب سكوته كان نابع من خوفه على دخول والده السجن، إذ قال: "الرجل الذي تحرش بي لعب على تعلق والدي بي، وهددني بأن والدي لو عرف سيطلق عليه النار وبالتالي سيدخل السجن، وهذه هو سبب سكوتي".
وحول الطريقة التي تمكن بها من تجاوز هذه التجربة الصعبة، أوضح أنه تخطاها حينما كبر في السن، حينها علم أنه ليس المذنب في هذه الحادثة، مُشيرًا إلى أن بعض ضحايا التحرش يلقون اللوم على أنفسهم.(البوابة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حالتها خطرة جدّاً... فنانة شابة تُنقل إلى المستشفى هذا ما حصل معها في أحد المطاعم
Lebanon 24
حالتها خطرة جدّاً... فنانة شابة تُنقل إلى المستشفى هذا ما حصل معها في أحد المطاعم
08:57 | 2023-07-25
25/07/2023 08:57:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته في هذه الأثناء
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته في هذه الأثناء
09:45 | 2023-07-25
25/07/2023 09:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 30 مصابا بتسمم غذائي.. وزارة الصحة تقفل هذا المطعم احترازيا
Lebanon 24
أكثر من 30 مصابا بتسمم غذائي.. وزارة الصحة تقفل هذا المطعم احترازيا
08:35 | 2023-07-25
25/07/2023 08:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل حوض الاستحمام.. شقيق باميلا الكيك يحاول انهاء حياتها بسبب ممثلة لبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
داخل حوض الاستحمام.. شقيق باميلا الكيك يحاول انهاء حياتها بسبب ممثلة لبنانية! (فيديو)
01:41 | 2023-07-26
26/07/2023 01:41:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الخلافات والقضايا بينهما.. وفاة طليق الفنانة الشهيرة بشكل مفاجئ
Lebanon 24
بعد الخلافات والقضايا بينهما.. وفاة طليق الفنانة الشهيرة بشكل مفاجئ
08:00 | 2023-07-25
25/07/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
07:05 | 2023-07-26
بعد نقله إلى العناية المركزة... وفاة شاعر كبير بعد صراعٍ مع المرض (صورة)
06:11 | 2023-07-26
مايا دياب تطلق "تقلان".. والجمهور يتهمها بتقليد سيرين عبد النور (صور)
04:01 | 2023-07-26
بفستان ضيق قصير.. شاهدوا آخر ظهور لماريتا الحلاني وزوجها في دبي (صور)
04:01 | 2023-07-26
نجوم من هوليوود يحتجون في الشارع: لن نسمح بإلغاء وظائفنا وإسنادها إلى الروبوتات
03:49 | 2023-07-26
بعد طلاقها.. نسرين طافش تظهر بـ" هوت شورت" في اللاذقية (صور)
02:00 | 2023-07-26
انقطاع التيار الكهربائي والفنان الشهير على أجهزة التنفس الصناعي.. وزوجته تستغيث: "هو تعبان جداً"
فيديو
نجم لبناني شهير يُفجر مفاجأة: تعرّض للتحرش لسنوات.. ويكشف سبب سكوته (فيديو)
Lebanon 24
نجم لبناني شهير يُفجر مفاجأة: تعرّض للتحرش لسنوات.. ويكشف سبب سكوته (فيديو)
04:39 | 2023-07-26
26/07/2023 14:41:49
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل حوض الاستحمام.. شقيق باميلا الكيك يحاول انهاء حياتها بسبب ممثلة لبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
داخل حوض الاستحمام.. شقيق باميلا الكيك يحاول انهاء حياتها بسبب ممثلة لبنانية! (فيديو)
01:41 | 2023-07-26
26/07/2023 14:41:49
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على طباخ عائلة أوباما غريقا قرب منزل اقامتها الصيفي.. هذا ما حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
العثور على طباخ عائلة أوباما غريقا قرب منزل اقامتها الصيفي.. هذا ما حصل معه (فيديو)
23:33 | 2023-07-24
26/07/2023 14:41:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact