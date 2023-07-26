مايا دياب تطلق "تقلان".. والجمهور يتهمها بتقليد سيرين عبد النور (صور)

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طرحت الفنانة مايا دياب أغنيتها الجديدة "تقلان" عبر "يوتيوب"، وغلب عليها الطابع الصيفي المبهج.في الفيديو المصوَّر، استعرضت مايا إطلالاتها أثناء رقصها على متن حافلة للنقل العمومي، إذ تمايلت يمينًا ويسارًا، بينما جلس خلفها مجموعة من الرجال.وبحسب "فوشيا"، لاحظ الكثيرون أن الفيديو المصوَّر يتشابه إلى حد كبير مع كليب أغنية "هزهزة" لمواطنتها الفنانة سيرين عبدالنور، التي طرحتها عبر موقع "يوتيوب" قبل أسبوع تقريبًا، إذ ظهرت فيه الأخيرة وهي تؤدي حركات راقصة داخل حافلة أيضا، مرتديةً مجموعة من الإطلالات البراقة.