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فنون ومشاهير

مايا دياب تطلق "تقلان".. والجمهور يتهمها بتقليد سيرين عبد النور (صور)

Lebanon 24
26-07-2023 | 06:11
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طرحت الفنانة مايا دياب أغنيتها الجديدة "تقلان" عبر "يوتيوب"، وغلب عليها الطابع الصيفي المبهج.

في الفيديو المصوَّر، استعرضت مايا إطلالاتها أثناء رقصها على متن حافلة للنقل العمومي، إذ تمايلت يمينًا ويسارًا، بينما جلس خلفها مجموعة من الرجال.
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وبحسب "فوشيا"، لاحظ الكثيرون أن الفيديو المصوَّر يتشابه إلى حد كبير مع كليب أغنية "هزهزة" لمواطنتها الفنانة سيرين عبدالنور، التي طرحتها عبر موقع "يوتيوب" قبل أسبوع تقريبًا، إذ ظهرت فيه الأخيرة وهي تؤدي حركات راقصة داخل حافلة أيضا، مرتديةً مجموعة من الإطلالات البراقة.
 


ولفت البعض إلى أن إيقاع الأغنيتين متشابه نوعا ما، إذ تبدآن بموسيقى صاخبة، ثم تنتقلان إلى إيقاع أكثر هدوءا.

وعلَّق أحد المغردين: "ما بعرف ليش مايا دياب نزلت Teaser لكليبها الجديد تقلان! كان نزليه مرة وحدة ما إحنا هيك هيك شفناه Already مع #سيرين_عبدالنور بـ #هزهزة! مو محرزة تحرقصينا".

وأضافت أخرى: "مابعرف اذا بعلق عأول اللحن، اللي متل الو جميل الو هناء.. او عنجد متل كادرات كليپات يحيى سعادة وحتى هزهزة".
 
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