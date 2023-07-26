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فنون ومشاهير

بعد نقله إلى العناية المركزة... وفاة شاعر كبير بعد صراعٍ مع المرض (صورة)

Lebanon 24
26-07-2023 | 07:05
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تُوفي اليوم الشاعر المصري الكبير شوقي حجاب عن عمر ناهز الـ77 عاماً، بعد صراع مع المرض.
 
وقد تعرض حجاب خلال الفترة الأخيرة لأزمة صحية، دخل على أثرها العناية المركزة في أحد مستشفيات القاهرة، إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة. (لها)
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شوقي حجاب

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