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فنون ومشاهير

بعد اعتدائه على حبيب بطلة "موسم الكرز".. بوراك دينيز مهدد بالسجن 7 سنوات

Lebanon 24
26-07-2023 | 09:28
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رفعت الممثلة التركية نيلبري شاهين، نجمة مسلسل "موسم الكرز"، دعوى قضائية ضد زميلها الممثل بوراك دينيز، بعد أن أقدم على شتمها والاعتداء على حبيبها بالضرب، قبل عام تقريبًا.

وعملت النيابة العامة على فحص التسجيلات الأمنية الخاصة بالفندق الذي وقعت فيه الحادثة، كما أخذت إفادة الشهود، لتوافق لاحقًا على رفع الدعوى القضائية ضد بوراك.
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وطالبت المحكمة بسجن النجم 7 سنوات وشهرين بتهمة الإخلال بسلام وطمأنينة الشعب.

وأشارت بعض الصحف التركية إلى أن المحكمة قررت أن دينيز ليس معرضًا للملاحقة القضائية في الوقت الراهن، لحين جلسة محاكمته في المحكمة الابتدائية في أضنة، ما يعني أنه لن يتم تأجيل موعد عرض مسلسله "غريبان".
 
وبالعودة إلى الحادثة، كان بوراك في أضنة لتصوير مشاهد مسلسله التلفزيوني "شاهماران" Şahmaran، وتزامن ذلك مع تواجد شاهين وحبيبها إيمرة يوسف هناك لحضور مهرجان "غولدن بول" السينمائي، وهناك التقوا جميعهم في فندق الشيراتون.

وتصرف بوراك مع نيلبري شاهين بطريقة وصفت بـ"الغريبة" نتيجة استهلاكه كميات كبيرة من الكحول، حيث توجَّه مرارًا إلى طاولتها، ما دفعها لشتمه، الأمر الذي أثار غضب النجم الذي شتمها أيضًا، قبل أن يتدخل حبيبها ويضربه.
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