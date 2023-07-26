لهذا السبب ألغت مايا دياب حفلها في دمشق

أعلنت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عن إلغاء حفلها المقرر، غدًا الخميس، في العاصمة السورية دمشق ضمن مهرجان "روزا داماس"، وذلك بسبب تعرضها لتسمم حادٍ ودخولها المستشفى.



واعتذرت "دياب" من جمهورها السوري عبر منصة "إكس"، متمنية اللقاء بهم قريبًا في ظروف مناسبة.

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وكتبت دياب: "أعتذر من الجمهور السوري والمقيمين على مهرجان "روزا داماس"، عن إحياء الحفل المقرر، غدًا الخميس، بسبب تسمم حادٍ تعرّضت له، ودخول المستشفى بسببه، بتمنّى التقي بكم قريبًا جدًا، وبظروف أفضل، كل الحب".





من جهته، أوضح مدير الشركة المنظمة للحفل "زوما" السيد رامي بوشي أن جميع الحفلات قائمة، باستثناء حضور الفنانة مايا دياب للحفل بسبب تعرضها لظرف صحي طارئ.



