وفاة نجمة "شاعر المليون" بعد 3 أيام من وضعها مولودًا جديدًا

تُوفيت الشاعرة العُمانية هلالة الحمداني نجمة "شاعر المليون"، بعد 3 أيام من وضعها مولودًا جديدًا، إثر إصابتها بجلطة، مما شكل مفاجأة صادمة لمتابعيها.



ونشرت الشاعرة "الحمداني"، قبل وفاتها بساعات قليلة، بطاقة تهنئة من خالتها مكتوبًا عليها عبارة "الغالية هلالة.. الحمدلله على السلامة، ألف مبارك المولود.. خالتك ليلى". ليكون هذا آخر منشور لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وخيَّم الحزن على متابعي "الحمداني" وزملائها الشعراء، وتصدّرت الترند على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الإعلان عن وفاتها، معدّدين مناقبها وإبداعاتها الشعرية.



وتعد "الحمداني"، البالغة من العمر 32 عامًا، أول شاعرة خليجية تشارك في مسابقة "شاعر المليون" بنسختها الثانية العام 2007.



وتأثرت "الحمداني" في بداياتها بوالدها الذي يكتب الشعر بشقيه؛ الفصيح والنبطي، لكنها اهتمت أكثر بالفصيح، إلى أن أنهت المرحلة الثانوية من دراستها، وتوجهت إلى الشعر النبطي.



