إعجاب يثير بلبلة.. هل عادت جيجي حديد لحبيبها السابق؟

لفت النجم الإنجليزي ذو الأصول الباكستانية زين مالك انتباه حبيبته السابقة ووالدة طفلته عارضة الأزياء الأميركية ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد.



وتوجَّه مالك عبر حسابه في "إنستغرام" ليشارك صورة له من الخلف جالسًا وراء بيانو باللون الأحمر، فيما استعرض الوشم الجديد الذي جاء على شكل "قلعة" ضخمة غطت مساحة كبيرة من ظهره.

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وفيما لم يرفق مالك الصورة بأي تعليق، عمدت جيجي على وضع إعجاب أسفلها، ما أحدث حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين ظنوا لفترة طويلة أن علاقة جيجي بوالد طفلتها "غير جيدة" تمامًا، لاسيما أنهما انفصلا قبل عامين، نتيجة خلاف حاد بين مالك ووالدة جيجي يولندا حديد.

ولاحظ رواد السوشيال ميديا، أن وشم مالك الجديد جاء بعد نحو شهر من استعراض جيجي لوشم التنين أعلى منطقة الأرداف عبر حسابها في إنستغرام.



وتساءل الكثيرون ما إذا كانت عارضة الأزياء تحاول التلميح إلى عودة علاقتها بمالك، خاصة بعد حديثه عن الأبوة وما غيرته فيه طفلته "خاي"، بأحدث لقاء له عبر بودكاست Call Her Daddy.



من جانب آخر، قال عدد من المعلقين، إن جيجي ومالك استطاعا الحفاظ على علاقة صداقة وثيقة بعد انفصالهما، وإنهما يريان بعضهما بشكل دوري حتى لا يسببان ضررًا نفسيًّا لابنتهما، مؤكدين أن لا صحة لعودتهما لبعضهما بثنائي رومانسي.