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فنون ومشاهير

خبر وفاة شيرين عبد الوهاب يتصدر.. ما حقيقته؟

Lebanon 24
27-07-2023 | 00:48
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أعلن ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، في بيان ردا على الأخبار الكاذبة والشائعات المتداولة على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي حول عن وفاة الأخيرة أو سفرها للخارج.

وكتب محامي شيرين عبد الوهاب، عبر منشور على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، "أنه يهيب بالجميع عدم تداول مثل هذه الأكاذيب وتحري الدقة في ما يتم تداوله من أخبار وشائعات، وسوف يقوم مكتبه بتتبع مصدر تلك الأخبار والشائعات، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من يطلق هذه الشائعات المغرضة بشأن الفنانة شيرين عبد الوهاب، دون مستند أو دليل وغير مراعٍ حرمة الحياة الخاصة للفنانة.
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وانتشرت شائعات في الساعات الماضية حول وفاة الفنانة شيرين عبد الوهاب وأخرى حول سفرها إلى خارج مصر، خاصة بعد دخولها مستشفى أمراض نفسية في مصر الجديدة للعلاج من الإدمان، وذلك بعدما اصطحبها شقيقها محمد، إلى المستشفى لتلقي العلاج فيه.(نواعم)

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