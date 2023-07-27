باكسسوارات وطلاء أظافر.. مُجدداً نجل راغب علامة يُثير الجدل بآخر ظهور له (صورة)

من جديد، أثار لؤي علامة نجل الفنان راغب علامة ضجة على مواقع السوشيل ميديا بعد ظهوره في فيديو جديد على تطبيق "تيك توك".



واعتبر بعض المتابعين ان لؤي تخطى الخطوط الحمراء وظهر في الفيديو وهو يضع طلاء أظافر ويرتدي الكثير من الإكسسوارات مما عرضه للهجوم والانتقادات اللاذعة.

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وبعد البحث، اتضح أن الأيدي التي ظهرت أمام وجه لؤي، تعود لصديقته التي احتضنته من الخلف وقامت بإخفاء وجهها وأظهرت فقط يديها أمامه لتصوير مشهد تمثيلي مرح.



لؤي الذي دخل مجال عرض الأزياء وظهر في عروض عالمية غالبا ما يتعر ض للكثير من الانتقادات الا انه يلقى تشجيع عائلته ولاسيما والده الفنان راغب علامة.



يُذكر ان عائلة علامة تتواجد في اليونان لقضاء إجازة صيفية.



