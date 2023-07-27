Advertisement

فنون ومشاهير

باكسسوارات وطلاء أظافر.. مُجدداً نجل راغب علامة يُثير الجدل بآخر ظهور له (صورة)

Lebanon 24
27-07-2023 | 02:07
A-
A+
Doc-P-1091607-638260458288655147.png
Doc-P-1091607-638260458288655147.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من جديد، أثار لؤي علامة نجل الفنان راغب علامة ضجة على مواقع السوشيل ميديا بعد ظهوره في فيديو جديد على تطبيق "تيك توك".

واعتبر بعض المتابعين ان لؤي تخطى الخطوط الحمراء وظهر في الفيديو وهو يضع طلاء أظافر ويرتدي الكثير من الإكسسوارات مما عرضه للهجوم والانتقادات اللاذعة.
Advertisement
 
 
 
وبعد البحث، اتضح أن الأيدي التي ظهرت أمام وجه لؤي، تعود لصديقته التي احتضنته من الخلف وقامت بإخفاء وجهها وأظهرت فقط يديها أمامه لتصوير مشهد تمثيلي مرح.

لؤي الذي دخل مجال عرض الأزياء وظهر في عروض عالمية غالبا ما يتعر ض للكثير من الانتقادات الا انه يلقى تشجيع عائلته ولاسيما والده الفنان راغب علامة.

يُذكر ان عائلة علامة تتواجد في اليونان لقضاء إجازة صيفية.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:52 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:02 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:17 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:31 | 2023-07-27
02:57 | 2023-07-27
01:01 | 2023-07-27
00:48 | 2023-07-27
23:00 | 2023-07-26
16:30 | 2023-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website