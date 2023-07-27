توفيت بعد 3 أيام فقط من وضعها مولودها.. هذا ما حصل مع نجمة خليجية (صورة)

توفيت الشاعرة العُمانية هلالة الحمداني نجمة "شاعر المليون" عن عمر ناهز 33 عاماً، بعد 3 أيام فقط من وضعها مولودها، إثر جلطة أُصيبت بها.



والراحلة هي أول شاعرة خليجية تشارك في النسخة الثانية من "شاعر المليون" عام 2007، حيث حققت شهرة واسعة في سلطنة عُمان ودول الخليج العربي.

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ثم شاركت في تقديم برامج إذاعية. ووفقاً لتصريحاتها فإن موهبتها في كتابة الشعر متوارثة من والدها الذي يكتب الشعر النبطي والفصيح.



وقالت الحمداني إنها تأثرت في البداية بالشعر الفصيح، لكن بعد تخرجها في المرحلة الثانوية اتجهت إلى كتابة الشعر النبطي، كما صرحت أنها تسعى إلى تمثيل المرأة العُمانية خير تمثيل.(لها)



