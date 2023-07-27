نجمة "باربي" استخدمت أرباحها السينمائية في أمر غير متوقع

لم تنسَ النجمة الأسترالية مارغو روبي فضل والدتها عليها، عندما أصبحت نجمةً لديها أرباحها السينمائية، إذ أكدت مؤخراً أنها قامت بسداد دين والدتها.

وفي التفاصيل، كشفت نجمة "باربي"، في مقابلةٍ لها عبر برنامج "CBS Sunday Morning"، للحديث عن فيلمها الجديد، أنها كانت تنوي دائماً إعطاء المال لوالدتها، سري كيسلر، لأن الأخيرة اقترضت المال ذات مرة من أجل مساعدة ابنتها مارغو، عندما بدأت التمثيل.

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وقالت الممثلة البالغة من العمر 33 عاماً: "كل ما كنت مدينةً به لأمي، كتبته، ولا أزال أحتفظ بتلك القطعة من الورق حتى الآن".

ووفقاً لما نقل، فإن النجمة الأسترالية سددت الرهن العقاري الخاص بمنزل والدتها الواقع في ساوثبورت، أستراليا، والبالغة قيمته 490 ألف دولار، وذلك في عام 2014، كهديةٍ بمناسبة عيد ميلاد كيسلر الستين.

تُطل النجمة الأسترالية على الجمهور حالياً من خلال فيلم "باربي"، الذي يتتبع الدمية الأيقونية وصديقها "كين"، وهما ينتقلان من عالم "باربي لاند" الخيالي إلى العالم الحقيقي الذي يعاني بعض المشاكل.

واستطاع هذا الفيلم تحقيق أرقام قياسية لدى عرضه، إذ حصل على 162 مليون دولار في أول عطلة نهاية أسبوع لإصداره. (زهرة الخليج)